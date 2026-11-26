Os mineiros, que chegaram ao nono jogo sem vitória na temporada, perderam a chance de entrar no grupo dos seis primeiros colocados (G-6), que vão à próxima Libertadores. O Timão, que voltou a sofrer gols após três partidas, até deixou a zona de rebaixamento (Z-4), que engloba as quatro piores campanhas, mas permanece em situação delicada.

Até os acréscimos do segundo tempo, o duelo em Belo Horizonte tinha Kaio César como figura decisiva. Aos 21 minutos do segundo tempo, o corintiano avançou pela direita em velocidade e recebeu um carrinho por trás do também atacante Thiago Borbas. Após rever o lance no vídeo, o árbitro Bráulio da Silva Machado expulsou o uruguaio.

Quatro minutos depois, foi a vez de Kaio César balançar as redes. Ele surgiu às costas do zagueiro Ruan Tressoldi e aproveitou o cruzamento pela esquerda do lateral Fabrizio Angileri para cabecear, sem chances para o goleiro Everson. O quinto gol do atacante nos últimos quatro compromissos.

Mesmo com um a menos, os mineiros buscaram o empate. Aos 47 minutos, já nos acréscimos, o atacante Tomás Cuello foi acionado pela esquerda, bateu cruzado e ainda contou com o desvio da bola no lateral Matheuzinho e no zagueiro João Pedro para frustrar o goleiro Hugo Souza e fazer o gol salvador na Arena MRV.

Com 52 pontos, o Atlético-MG está dois atrás do Bahia, último time no G-6. Neste domingo (29), o Galo recebe o Vasco às 19h30 (horário de Brasília) e precisa vencer para chegar à rodada final dependendo de si para ir à Libertadores, independentemente do resultado do confronto entre os baianos e o Botafogo no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Isso porque o confronto decisivo será justamente contra o Tricolor de Salvador.

O Corinthians, com 41 pontos, igualou-se a Grêmio e Mirassol, ficando a frente de ambos pelo saldo de gols. O time do interior paulista, pelo mesmo critério de desempate na comparação com o Tricolor gaúcho, acabou caindo para o Z-4.

No domingo, às 18h30, o Timão recebe justamente o Grêmio na Neo Química Arena, em São Paulo. Um novo triunfo encaminha a permanência do clube da capital paulista na primeira divisão.

Em caso de derrota, a equipe depende do que ocorrer no jogo de mesmo dia e horário em Mirassol (SP), no qual o time da casa recebe o Athletico-PR no Maião. Um tropeço do Leão Caipira seria benéfico ao Alvinegro, que aí poderia se salvar com uma vitória sobre o já rebaixado Remo na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

Furacão na Libertadores

O empate na Arena MRV ajudou o Athletico-PR a garantir vaga antecipada à próxima Libertadores. Em quinto lugar, com 57 pontos, o Furacão não tem mais como deixar o G-6, já que os únicos times que ainda poderiam ultrapassá-lo - Bahia e Atlético-MG - se enfrentam na rodada final do Brasileirão.