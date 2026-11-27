A goleira Duda estava um misto de nervosismo, cansaço e emoção. Risos tímidos intercalados a agradecimentos e pausas para conter as lágrimas diante dos microfones, entre eles o da

.

A primeira entrevista da vida, segundo ela própria, terminou com festa e um grande abraço coletivo das companheiras do time sub-20 do Esporte Clube Tarumã, de Manaus.

Aquelas meninas tinham acabado de estrear na Copinha F Petrobras, torneio que surgiu há quatro anos como a edição feminina da já consolidada Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, considerada a mais tradicional competição masculina de base do país.

Oportunidade talvez única para manter vivo o sonho de uma carreira profissional.

Quando subiram no gramado do Canindé na última terça-feira (24) para enfrentar um gigante do futebol brasileiro como o Palmeiras, não fazia nem 24 horas que as jogadoras do Tarumã tinham chegado a São Paulo. A derrota por 2 a 0, transmitida ao vivo pela

, dadas as circunstâncias e diferenças de investimento e estrutura, ficou até em segundo plano.

Até o fim da semana passada, elas não sabiam como viriam à capital paulista. Ou se viriam.

A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela Copinha F, custeia hospedagem, transporte e alimentação das equipes participantes durante o torneio. O deslocamento para a capital paulista fica a cargo dos clubes.

Com a participação ameaçada, o clube cogitou o aluguel de carros para as meninas viajarem por terra. A previsão era de, no mínimo, dois dias na estrada, saindo de Manaus na madrugada do último sábado (21).

Um dia antes, porém, foi viabilizada a emissão de passagens faturadas para a vinda do time - as de volta ainda precisam ser adquiridas. O grupo chegou em São Paulo no começo da manhã de terça, cerca de 14 horas antes de irem a campo.

Inicialmente, o clube inscreveu 28 atletas na Copinha F, boa parte revelada na Copa da Floresta Delas, torneio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) que reúne seleções municipais do interior do estado. Casos da lateral Evelyn Maués e da meia Cachinhos (que também se chama Evelin).

"Não desistimos da viagem porque estava em jogo muito mais que as dificuldades financeiras, mas uma oportunidade que pode levar uma atleta a realização de seu maior objetivo, que é projetar-se no cenário nacional, além da honra e orgulho de representar o estado do Amazonas e a região Norte", disse a vice-diretora de futebol feminino do Tarumã, Michelle Matos, à Agência Brasil .

Na estreia contra o Palmeiras, o treinador Janderson Bruno, conhecido como "Professor Téo", deu chances a 15 das 16 jogadoras que tinha à disposição - apenas a goleira reserva Kállita não atuou. Das 11 titulares, quatro (a zagueira Mirian, as meio-campistas Aninha e Larinha e a atacante Vanessa) vieram da parceria firmada pelo Tarumã com o Flamengo de São Pedro, de Tenente Portela (RS), que cedeu cinco atletas - a quinta é justamente Kállita - e ainda reforçou a comissão técnica com a coordenadora do clube gaúcho, Amanda Santos, e a auxiliar Ana Karolina da Silva.

Nesta sexta-feira (27), as Lobas do Norte voltam ao Canindé para enfrentar outro gigante, desta vez o Flamengo, atual campeão e maior vencedor da competição, com dois títulos. A partida, válida pelo Grupo A - Masp, inicia às 21h (horário de Brasília), novamente com transmissão ao vivo da TV Brasil. A participação na primeira fase termina na segunda-feira (30), às 18h, no mesmo local, contra o Vasco.

"A sensação é de dever cumprido e de orgulho. São meninas que saíram das suas casas desde janeiro para lutar pelos seus sonhos. E sou bastante grata a todas elas por ter confiado em mim, principalmente, mesmo tendo vindo no dia do jogo. Essas meninas são guerreiras e merecem todos o respeito do mundo", concluiu Michelle.