Com um gol do paraguaio Ramón Sosa, aos 6 minutos do segundo tempo, o Palmeiras superou o Estudiantes de La Plata (Argentina) por 1 a 0 e sagrou-se tetracampeão da Libertadores (1999, 2020, 2021 e 2026).

A conquista foi comemorada neste sábado (28), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quem também brilhou na partida foi o goleiro Carlos Miguel, ao fazer defesas decisivas e evitar o empate que levaria a decisão para a prorrogação e, possivelmente, para os pênaltis.

Com mais esta taça, o técnico português Abel Ferreira chega ao terceiro título do torneio mais importante da América do Sul.

Na próxima semana, no domingo (6 de dezembro), o Verdão poderá dar nova volta olímpica, já que disputa a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.