"A seleção japonesa tem jogadoras ágeis e com precisão nos passes. Mas é para isso que viemos aqui, para testar e evoluir a seleção brasileira. Assim como elas, tivemos momentos com melhor marcação e momentos em que não funcionou tão bem", analisou Arthur, em entrevista coletiva após o encontro.

O técnico acumula 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas no comando do Brasil.

O confronto opôs duas seleções que estão entre as dez primeiras do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Japão está em quinto, duas posições à frente das brasileiras. Esse foi o 18º jogo entre os dois países, com sete triunfos para cada lado e agora quatro empates.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio pela esquerda, a zagueira Lauren cabeceou, e a volante Fuka Nagano desviou para o próprio gol. O empate veio aos 35, com Hinata Miyazawa completando para as redes o cruzamento rasteiro da também meia Momoko Tanikawa pela direita.

Na etapa final, aos 19, a volante Duda Sampaio cobrou falta, e a goleira Ayaka Yamashita rebateu nos pés da atacante Geyse, que completou de calcanhar. A meia Yui Hasegawa tentou afastar, mas acertou Rion Ishikawa e a bola foi para o gol japonês. Quatro minutos depois, a também zagueira Hana Takahashi entrou na área pela direita, rolou na área, e Miyasawa, de novo, deixou tudo igual.

"Acho que fizemos um bom jogo, criamos muitas oportunidades que poderiam ter finalizado em gol. Vamos focar nas coisas que a gente tem que melhorar e nos gols que a gente tomou, mas a preparação segue muito forte e a gente está muito feliz com o trabalho que está sendo feito", disse a volante Angelina, em declaração ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).