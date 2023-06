Pesca excessiva leva a declínio alarmante na população de tubarões, diz estudo

A população de tubarões de recife caiu para números perigosamente baixos – muito pior do que os pesquisadores previam, de acordo com um novo estudo co-autor da Florida International University.

O número global de tubarões de recife, incluindo recife cinza, recife de pontas negras, recife de pontas brancas, enfermeira e tubarões de recife do Caribe, diminuiu acentuadamente de 60% para 73%, mostra o estudo.



Embora a imagem originalmente parecesse sombria, os pesquisadores não sabiam o quão perto essas espécies estavam da extinção. “Isso nos diz que o problema dos tubarões nos recifes de coral é muito pior e mais difundido do que se pensava”, disse Colin Simpfendorfer, pesquisador principal e professor adjunto de Ciências Marinhas e Aquicultura na James Cook University, na Austrália, em um comunicado à imprensa.



A sobrepesca é a culpada da diminuição da população, de acordo com o estudo de cinco anos. A pesquisa foi apoiada pela Paul G. Allen Family Foundation, uma organização filantrópica que apóia as artes e o meio ambiente. O estudo foi concluído em conjunto com mais de 120 instituições de pesquisa em todo o mundo.



Enquanto os tubarões que vivem nos recifes de coral diminuíram, o número de raias preencheu o vácuo, criando uma potencial instabilidade ecológica.

“Estamos vendo que quando os tubarões desaparecem, isso causa outras mudanças nesses ecossistemas”, disse Mike Heithaus, coautor do estudo e reitor executivo da Faculdade de Artes, Ciências e Educação da FIU, em um comunicado à imprensa. “Manter as populações de tubarões saudáveis, ou reconstruí-las, é importante para manter seus papéis em recifes saudáveis.”



Mas as populações de tubarões de recife parecem relativamente estáveis em Áreas Marinhas Protegidas, que são regiões designadas onde os recursos marinhos são legalmente protegidos, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Os pesquisadores enfatizaram a importância dessas áreas protegidas para ajudar a aumentar as populações de tubarões de recife. Sem uma ação rápida para reverter essas tendências, não apenas o ecossistema sofrerá, mas também os meios de subsistência de mergulhadores e pescadores, sugere o estudo.



“Precisamos agir agora para impedir a extinção generalizada de espécies de tubarões em muitas partes do mundo”, disse Simpfendorfer.



Fonte: Sun Sentinel.