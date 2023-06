Tempestade Tropical Bret se aproxima de furacão; Depressão Tropical 4 se forma

A Depressão Tropical Quatro se formou no Atlântico central nesta quinta-feira, 22,e pode se dirigir para o Caribe e parte das ilhas pertencentes aos EUA, à medida que a tempestade tropical Bret se aproxima das ilhas do extremo leste do Caribe com força quase de furacão.

A partir das 2pm desta quinta-feira, 22, Bret estava localizado a cerca de 45 milhas a leste-nordeste de Barbados, movendo-se para oeste a 14 mph. Os ventos máximos sustentados de Bret foram de 70 mph, apenas 4 mph abaixo do limite mínimo de 74 mph para ventos de furacão de categoria 1. Ventos com força de tempestade tropical se estenderam do centro de Bret até 115 milhas.



Depressão Tropical Quatro



A partir das 11h, a Depressão Tropical Quatro estava a 1.270 milhas a leste do extremo leste do Caribe, movendo-se para oeste-noroeste a 15 mph. Seus ventos máximos sustentados estavam em 35 mph.



A depressão deve se tornar uma tempestade tropical nos próximos dias, disse o Centro Nacional de Furacões nesta quinta-feira, antes de enfraquecer no fim de semana. Prevê-se que permaneça a leste das Ilhas Leeward do norte durante o fim de semana antes de girar para o noroeste. Caso se torne uma tempestade nomeada, será chamada de Cindy.



Não há avisos ou alerta ainda para esse sistema.



Alerta de furacão



Enquanto isso, a tempestade tropical Bret deve levar a inundações, ventos fortes e ondas perigosas para partes do Caribe a partir de hoje. Um alerta de furacão está em vigor para Santa Lúcia, com outras ilhas sob alertas e alertas de tempestade tropical.

Invest #93L was recently upgraded to Tropical Depression 4 (#TD4) by the NHC, as it has become much better organized since yesterday, w/ persistent, consolidated deep convection and a well-defined low-level vortex on an ASCAT pass from several hours ago.



This marks the first… pic.twitter.com/dcbJVVxdhi — Eric Webb (@webberweather) June 22, 2023





A previsão é de que o centro de Bret se mova pelas Pequenas Antilhas nesta quinta-feira à noite e depois se mova para o oeste pelo leste e centro do Caribe na sexta e no sábado.



A tempestade deve enfraquecer logo após se mover pelas Pequenas Antilhas, começando na noite desta quinta ou sexta-feira, podendo se dissipar na noite de sábado.



Especialistas preveem 14 tempestades nomeadas, sete furacões e três grandes furacões para esta temporada de furacões, que vai até 30 de novembro.

Espera-se um forte padrão climático de El Niño durante o pico desta temporada, o que pode diminuir a atividade de ciclones no Atlântico devido ao aumento do cisalhamento vertical do vento. Mas as temperaturas oceânicas são as mais altas já registradas desde 1979, com base nas médias recentes de 30 dias, de acordo com a previsão da Colorado State University divulgada no início deste mês.



Fonte: Sun Sentinel e Fox Weather.