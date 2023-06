Funcionário morre após ser sugado por motor de avião em aeroporto do Texas

Um funcionário morreu na noite de sexta-feira (23) depois de ser sugado por um motor de um avião no Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, enquanto trabalhava.



O acidente ocorreu por volta das 22h25 no horário local. O funcionário, que teve a identidade preservada, foi sugado por um avião da Delta Air Lines que acabara de chegar de Los Angeles.



A aeronave taxiava durante o acidente. "O voo Delta 1111 "estava taxiando para o portão com [apenas] um motor ligado naquele momento", relata o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes).



O trabalhador era empregado da Unifi Aviation, uma empresa com a qual a Delta e outras companhias aéreas contratam para apoiar as operações de assistência em terra. A companhia aérea disse que estava apoiando totalmente as investigações sobre o incidente.

“A Unifi Aviation está profundamente triste com a perda de nosso funcionário no Aeroporto Internacional de San Antonio durante um trágico incidente na madrugada de sexta-feira, 23 de junho de 2023”, disse a empresa em comunicado ao KENS5. “Nossos sentimentos à família do falecido e continuamos focados em apoiar nossos funcionários no local e garantir que eles sejam cuidados durante esse período”.

Como ainda falta clareza sobre como o homem foi sugado pelo motor, o conselho informou que está em contato com a Delta, "em processo de coleta de informações".



Fonte: Canal Fox9.