Adolescente liga para o 911 e denuncia mãe que afogava filha na banheira

Uma adolescente do Michigan ligou para o 911 e denunciou a própria mãe que estava afogando a filha menor na banheira. Na ligação, a polícia ouviu outras crianças gritando e implorando por ajuda.

Quando oficiais do Departamento de Segurança Pública de Albion, a quase 160 quilômetros de Detroit, chegaram à casa às 10h30 do sábado, 24 de junho, “ouviram gritos atrás de uma porta trancada na residência”.



Um policial chutou a porta e encontrou uma mulher, identificada como Jessica Edward-Ricks, 35 anos, segurando uma criança debaixo d'água em uma banheira. O policial puxou a menina de 2 anos para longe da mulher e iniciou os primeiros socorros na sala de estar.



“Depois de respirar, a criança tossiu água e começou a respirar sozinha”, disseram as autoridades. Enquanto isso, um policial do Gabinete do Xerife do Condado de Calhoun deteve a mulher.



A mulher é mãe das quatro crianças encontradas na casa: uma menina de 2 anos, um menino de 4 anos, uma criança de 8 anos e uma menina de 15 anos. A criança de 2 anos foi encontrada com facadas no peito e na garganta e a de 4 anos teve alguns cortes. As duas crianças mais velhas não pareciam estar feridas, disse a polícia.



As crianças também poderiam ter ingerido um fluido de limpeza, segundo a polícia. Elas foram levadas para um hospital. Apesar das agressões, todas estavam estáveis.



A mãe foi levada a um hospital pela suspeita de também ter ingerido o líquido de limpeza e posteriormente detida. Ela foi indiciada na terça-feira, 27, por acusações de agressão com intenção de assassinato e abuso infantil e permanece detida sob fiança de $ 500.000, informou a afiliada da NBC WOOD de Grand Rapids.



Ela foi condenada a passar por uma avaliação de saúde mental. Se liberada, não pode ter nenhum contato com as duas crianças que é acusada de agredir e não pode ter contato não supervisionado com as outras duas crianças. Ela deve voltar ao tribunal em 11 de julho. Se for condenada, ela pode passar o resto da vida na prisão.



Os vizinhos estão arrecadando roupas, alimentos e outras necessidades para as crianças. As crianças foram entregues ao serviço de cuidados e proteção infantil da cidade.



Fonte: NBC e canal WoodTV.