Sul da Califórnia é atingido por 13 terremotos em 25 minutos

Partes da Califórnia foram atingidas por mais de uma dúzia de terremotos durante a noite de segunda-feira, 12, com 13 deles abalando o estado em apenas 25 minutos.



Vídeos mostram os cômodos de uma casa balançando. Segundo as autoridades, o maior deles chegou a 5 de magnitude na escala Richter, que vai a 10.



“Bom dia, sul da Califórnia! Você sentiu o terremoto de magnitude 4,8 cerca de três quilômetros a noroeste de El Centro às 12h36? O sistema #ShakeAlert foi ativado”, postou a conta Shake Alert do United States Geological Survey no X.



El Centro é uma cidade no Vale Imperial, na região fronteiriça do sul da Califórnia. O barulho continuou até 1h01, quando foi registrado o 13º terremoto da série que começou menos de meia hora antes.

“Foi uma noite movimentada no nosso leste”, postou o escritório do Serviço Meteorológico Nacional em San Diego no X. “Vários pequenos terremotos ocorreram em El Centro nos últimos 15 minutos. Alguns deles foram sentidos em nosso escritório. A partir das 12h53, eram 13!

Autoridades disseram que o sistema Shake Alert do USGS estimou que pelo menos um dos terremotos registrou magnitude acima de 5,0, acionando alertas para telefones celulares.

O rápido conjunto de terremotos ocorreu dois dias depois que um terremoto de magnitude 4,6 atingiu vários quilômetros a noroeste de Malibu na sexta-feira. As autoridades disseram que não houve relatos de grandes danos ou feridos.

