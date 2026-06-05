Trump anuncia luta do UFC no jardim da Casa Branca com presença de brasileiro

Evento gratuito deve ocorrer no aniversário de 80 anos do presidente e terá Alex "Poatan" Pereira no card

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Casa Branca vai sediar uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) no dia 14 de junho, data em que completa 80 anos. O evento será gratuito e fará parte das comemorações pelos 250 anos da independência americana.

O anúncio foi feito no Salão Oval, ao lado de lutadores, incluindo o brasileiro Alex Pereira. Trump elogiou o atleta, conhecido como “Poatan”, destacando seu poder de nocaute. “Eu o vi nocautear muita gente. Ele tem uma mão grande e poderosa”, afirmou.

Segundo o presidente, Pereira enfrentará o francês Ciryl Gane na luta prevista para o evento histórico, que deve acontecer no jardim sul da residência oficial.

A relação entre Trump e o UFC é antiga. O republicano é próximo de Dana White, dirigente da organização, e já sediou eventos da liga em seus empreendimentos no passado. Desde que voltou à presidência, Trump tem marcado presença frequente em lutas.

De acordo com informações do setor, a organização pretende investir cerca de US$ 700 mil para restaurar o gramado da Casa Branca após o evento.

Trump também tem feito elogios públicos a lutadores brasileiros. Em abril, destacou o desempenho de Paulo Costa após vitória em evento realizado em Miami.

Fonte: G1