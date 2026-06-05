Medicare vai oferecer medicamentos para perda de peso por US$ 50 mensais nos EUA

Programa piloto começa em julho e amplia acesso de idosos a remédios da classe GLP-1 aprovados para tratamento da obesidade

O governo dos Estados Unidos anunciou um novo programa que permitirá a parte dos beneficiários do Medicare adquirir medicamentos para perda de peso da classe GLP-1 por US$ 50 ao mês a partir de julho de 2026.

A iniciativa foi divulgada nesta quarta-feira pelos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) e faz parte do chamado programa “Medicare GLP-1 Bridge”. O projeto piloto ficará em vigor entre 1º de julho de 2026 e 31 de dezembro de 2027.

O valor mensal dará acesso a medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) para tratamento da obesidade e perda de peso, incluindo versões injetáveis e em comprimidos.

Para participar, os pacientes precisarão estar inscritos em planos Medicare Part D — voltados à cobertura de medicamentos prescritos — ou em planos Medicare Advantage que incluam cobertura farmacêutica. Além disso, será necessário atender aos critérios clínicos definidos pelo programa.

Até agora, o Medicare não cobria medicamentos utilizados exclusivamente para obesidade e emagrecimento. Embora o copagamento de US$ 50 seja superior ao normalmente praticado por seguros privados nos Estados Unidos — que costuma ficar em torno de US$ 25 ou menos — o custo ainda será significativamente inferior ao preço pago sem cobertura de saúde.

Atualmente, os medicamentos da classe GLP-1 custam a partir de cerca de US$ 149 mensais, podendo atingir valores mais altos dependendo da dosagem prescrita.

Em comunicado oficial, Chris Klomp, diretor do Medicare e principal conselheiro do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, afirmou que os medicamentos podem transformar a vida de pacientes que convivem com obesidade e doenças relacionadas.

“Os GLP-1 podem mudar a vida de pacientes que administram obesidade e condições associadas. Este programa foi criado para tornar o acesso a esses medicamentos mais simples, previsível e uniforme dentro do Medicare, o que significa melhor qualidade de vida para os idosos e mais eficiência para o sistema de saúde”, declarou.

Fonte: ABC

