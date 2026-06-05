Fabricante de alimentos é acusada de "fraude do tomate" nos Estados Unidos

Dois moradores da Califórnia processaram a empresa Cento Fine Foods, acusando a fabricante de praticar uma suposta “fraude do tomate” ao vender produtos rotulados como “Certified San Marzano” sem possuir a certificação oficial italiana exigida para esse tipo de tomate.

Segundo a ação judicial, a rotulagem utilizada pela companhia seria “falsa, enganosa e injusta”, levando consumidores a acreditarem que os tomates enlatados vendidos pela marca são autênticos San Marzano certificados da Itália.

Os autores do processo alegam ainda que os produtos da Cento não apresentam a mesma qualidade e sabor associados aos verdadeiros tomates San Marzano.

A ação compara o caso às regras de origem do champanhe francês. “Da mesma forma que o champanhe só pode ser produzido na região de Champagne, na França, os verdadeiros tomates San Marzano só podem ser cultivados, processados e enlatados em uma região específica da Itália”, afirma o documento judicial.

A Cento Fine Foods, sediada em Nova Jersey, não comentou imediatamente as acusações.

Nos rótulos das latas e em seu site oficial, a empresa afirma que seus tomates San Marzano são certificados por uma agência independente chamada Agri-Cert. No entanto, os autores do processo sustentam que a embalagem induz consumidores a acreditarem que o produto possui o selo DOP (“Denominação de Origem Protegida”), concedido por um consórcio italiano responsável por regulamentar os autênticos tomates San Marzano.

Segundo a ação, o design dos rótulos teria sido criado para transmitir falsamente a ideia de que os tomates são produzidos pelo método tradicional reconhecido pelo consórcio italiano.

O órgão responsável pela certificação oficial, conhecido como Il Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano DOP, supervisiona a produção e comercialização do produto e estabelece rígidos padrões de qualidade e origem.

A própria Cento afirma que os tomates San Marzano vêm da cidade homônima localizada na região da Campânia, no sul da Itália. A empresa destaca que o produto possui paredes mais espessas, menos sementes e menor acidez, características valorizadas na culinária italiana.

A companhia também afirma ser a única empresa dos Estados Unidos com uma unidade de produção na região italiana e diz que os consumidores podem rastrear o campo exato onde os tomates foram cultivados por meio do código presente nas latas.

Essa não é a primeira vez que os tomates da Cento enfrentam questionamentos judiciais. Em 2019, uma ação em Nova York acusou a empresa de não produzir a quantidade de tomates San Marzano que alegava comercializar.

Fonte: CBS

