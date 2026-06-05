Juiz divulga suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein

Documento atribuído ao financista foi apresentado em processo judicial e contém frases de despedida e referências às investigações contra ele

Uma suposta carta de suicídio escrita em 2019 pelo financista Jeffrey Epstein foi divulgada nesta quarta-feira por ordem de um juiz federal dos Estados Unidos.

A liberação do documento ocorreu após um pedido feito pelo jornal The New York Times. A nota havia sido anexada ao processo criminal envolvendo Nicholas Tartaglione, ex-policial e ex-companheiro de cela de Epstein, acusado de homicídio.

Segundo Tartaglione, o texto teria sido escrito por Epstein após uma suposta tentativa de suicídio ocorrida menos de um mês antes de sua morte, em agosto de 2019.

O ex-policial afirmou em uma entrevista em podcast que encontrou a carta dentro de um livro na manhã seguinte à morte de Epstein e entregou o material aos seus advogados, que posteriormente o anexaram a um recurso judicial. O documento, porém, não aparece nos registros oficiais do sistema penitenciário federal.

A CBS News informou que não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade da carta e procurou o FBI e o Departamento de Justiça para comentar o caso.

No texto manuscrito, Epstein aparentemente escreveu: “Eles me investigaram por meses — não encontraram nada!!! Então acusações de 15 anos atrás apareceram.” A nota também contém frases como “hora de dizer adeus” e “sem diversão — não vale a pena!!”.

A emissora relembrou ainda que, em 23 de julho de 2019, 18 dias antes da morte de Epstein, o financista alegou ter sido atacado por Tartaglione dentro da cela que dividiam. Mais tarde, o então procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, afirmou ao Congresso que o episódio foi tratado pelas autoridades como uma tentativa de suicídio.

Jeffrey Epstein havia se declarado culpado em 2008, na Flórida, por acusações estaduais relacionadas à solicitação de prostituição envolvendo menores, após um acordo que encerrou uma investigação federal. Ele cumpriu 13 meses de prisão e foi registrado oficialmente como criminoso sexual.

Em julho de 2019, um grande júri federal em Nova York voltou a indiciá-lo, desta vez por tráfico sexual de menores. Em 10 de agosto daquele ano, Epstein foi encontrado morto em sua cela no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. A morte foi oficialmente classificada como suicídio.

O caso voltou a ganhar repercussão recentemente após o Departamento de Justiça divulgar milhões de documentos ligados às investigações sobre Epstein, incluindo materiais que detalham conexões do financista com figuras influentes e poderosas.

Fonte: CBS