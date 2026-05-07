Tempestades provocam ao menos 14 tornados no Mississippi e deixam destruição em várias cidades

Centenas de casas foram danificadas, milhares ficaram sem energia e uma criança de 1 ano segue desaparecida após a passagem dos temporais

Fortes tempestades atingiram o estado do Mississippi, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira, provocando pelo menos 14 tornados, segundo autoridades locais. Até o momento, um dos tornados já foi oficialmente confirmado pelo Serviço Nacional de Meteorologia.

Os temporais causaram destruição em diversos condados, derrubando árvores, destruindo residências e interrompendo o fornecimento de energia elétrica em várias regiões. Autoridades informaram que ao menos 17 pessoas ficaram feridas.

Uma criança de 1 ano permanece desaparecida após a passagem das tempestades no condado de Lincoln, segundo informações da emissora WJTV, afiliada da CBS.

Em Tylertown, uma casa foi completamente consumida pelas chamas após, segundo testemunhas, ter sido atingida por um raio durante a tempestade.

No condado de Lincoln, árvores derrubadas partiram um carro ao meio e deixaram moradores presos em um parque de casas móveis na comunidade de Bogue Chitto.

Moradores relataram momentos de desespero durante a passagem do tornado. “Eu estava vendo TikTok na cama e achei que fosse trovão. Fui até a sala e, quando voltei para o quarto, o quarto tinha desaparecido”, contou Max Mahaffey à emissora WAPT-TV.

Mahaffey disse que não ficou ferido, mas que sua avó machucou o tornozelo e vizinhos sofreram cortes e hematomas.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que um “tornado muito grande e perigoso” atravessou o leste do condado de Lincoln em direção ao condado de Lawrence.

O governador do Mississippi, Tate Reeves, afirmou que vários tornados foram registrados nas regiões central e oeste do estado e informou que a Agência Estadual de Gerenciamento de Emergências coordena os trabalhos de resposta aos danos.

“Rezem pelo Mississippi”, escreveu o governador nas redes sociais.

As autoridades de emergência do condado de Lincoln disseram que os temporais causaram grandes danos estruturais e vários feridos, mas não houve confirmação de mortes até o momento.

Equipes seguem realizando avaliações dos estragos e alertaram a população para evitar circular pelas áreas afetadas, já que diversas estradas continuam bloqueadas.

A previsão indica que novas tempestades podem atingir nesta quinta-feira partes do Alabama, Geórgia e Flórida, com risco adicional de tornados. Estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Texas também podem registrar temporais severos.

Fonte: CBS

