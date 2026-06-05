Trump diz que guerra com Irã "acabará rapidamente" enquanto Teerã amplia controle sobre o Estreito de Ormuz

Governo iraniano analisa proposta dos EUA para encerrar conflito, mas tensão cresce em rota marítima estratégica para o petróleo mundial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra envolvendo o Irã “acabará rapidamente”, enquanto Teerã amplia medidas para consolidar o controle sobre o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta para o transporte de petróleo.

As declarações ocorreram no momento em que o governo iraniano analisa a mais recente proposta apresentada pelos Estados Unidos para encerrar o conflito.

Segundo a empresa de inteligência marítima Lloyd’s List, o Estreito de Ormuz está atualmente fechado após o Irã anunciar que uma nova agência criada pelo governo passará a controlar a autorização de embarcações que desejarem atravessar a região.

Antes dos ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel contra alvos iranianos, a passagem marítima permanecia aberta e livre para a navegação internacional.

O Estreito de Ormuz é considerado estratégico porque conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e concentra uma parcela significativa do comércio global de petróleo e gás natural.

Apesar da escalada da tensão, Trump voltou a demonstrar confiança em um possível acordo de paz.

“A guerra vai acabar rapidamente”, afirmou o presidente, acrescentando que o conflito está evoluindo “inacreditavelmente bem”.

Ao mesmo tempo, Trump endureceu o tom ao alertar que poderá ordenar ataques militares de “nível mais elevado” caso o Irã rejeite a proposta americana para encerrar a guerra.

As declarações do presidente ajudaram a aliviar temporariamente as preocupações dos mercados financeiros internacionais.

Os preços do petróleo registraram queda nesta quinta-feira, com o barril do tipo Brent e o petróleo americano West Texas Intermediate sendo negociados abaixo da marca de US$ 100.

Além disso, bolsas de valores apresentaram recuperação diante da expectativa de possível avanço diplomático nas negociações envolvendo Washington e Teerã.

Fonte: CBS