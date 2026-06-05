Misturas de castanhas e snacks são recolhidos nos EUA por risco de salmonela

Produtos vendidos pela Target e outras redes podem estar contaminados após uso de ingrediente já alvo de recall

Uma fabricante de alimentos dos Estados Unidos anunciou o recolhimento de diversos snacks e misturas de castanhas por risco de contaminação por salmonela, segundo comunicado divulgado pela Food and Drug Administration (FDA).

O recall envolve produtos fabricados pela empresa John B. Sanfilippo and Son, de Illinois, comercializados sob as marcas Southern Style Nuts, Fisher, Squirrel Brand e Good & Gather.

Entre os itens afetados está uma mistura de snacks inspirada em milho de rua mexicano da marca Good & Gather, vendida pela rede Target. Os demais produtos eram comercializados em lojas físicas, plataformas online e pela rede de televendas QVC.

De acordo com o FDA, os produtos contêm leite em pó previamente recolhido por outra empresa alimentícia, a California Dairies.

As autoridades informaram que o tempero utilizado nos snacks apresentou resultado negativo para salmonela antes da fabricação dos produtos. Mesmo assim, a John B. Sanfilippo and Son decidiu realizar o recall de forma preventiva.

A salmonela é uma bactéria transmitida por água ou alimentos contaminados e pode provocar infecções graves, especialmente em crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

O FDA orientou consumidores que tenham comprado os produtos afetados a não consumi-los e devolvê-los ao local de compra para obter reembolso ou substituição.

“Consumidores que adquiriram recentemente os itens listados abaixo não devem consumir os produtos e devem retorná-los à loja onde foram comprados para reembolso integral ou troca”, informou a agência no comunicado.

Após o anúncio do recall, a Target retirou o snack da marca Good & Gather de suas lojas físicas e da plataforma online.

“Na Target, estamos comprometidos em oferecer produtos seguros e de alta qualidade para nossos clientes”, afirmou um porta-voz da empresa em comunicado enviado à imprensa.

Fonte: CBS