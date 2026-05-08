Pentágono inicia divulgação de arquivos sobre OVNIs após ordem de Trump

Governo dos EUA libera documentos, vídeos e imagens sobre fenômenos aéreos não identificados acumulados ao longo de décadas

O Pentágono começou nesta sexta-feira a divulgar uma nova série de arquivos relacionados a OVNIs e fenômenos aéreos não identificados (UAPs), atendendo a uma ordem do presidente Donald Trump para tornar públicos documentos governamentais sobre ocorrências inexplicadas.

O material foi disponibilizado em um novo portal oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos dedicado ao tema dos “UFOs”.

Nesta primeira etapa, foram liberados 162 arquivos produzidos por órgãos como FBI, Departamento de Defesa, NASA e Departamento de Estado. Os documentos incluem relatos de testemunhas, registros de avistamentos de objetos não identificados, fotografias e vídeos envolvendo casos ocorridos em diferentes partes do mundo ao longo de várias décadas.

“Esses arquivos, escondidos sob sigilo por anos, alimentaram especulações justificadas — e chegou a hora de o povo americano ver isso por si mesmo”, afirmou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, em comunicado oficial.

Entre os materiais divulgados estão 120 documentos em PDF, 28 vídeos e 14 imagens. Parte das fotografias mostra objetos suspeitos captados por aeronaves militares, enquanto outras incluem imagens feitas por astronautas da NASA durante missões lunares.

Um dos arquivos divulgados traz uma imagem do FBI acompanhada de um desenho baseado no relato de uma testemunha. O objeto é descrito como um “aparente objeto metálico elipsoidal de bronze” que teria surgido a partir de uma luz intensa no céu, medindo entre 40 e 60 metros de comprimento, antes de desaparecer instantaneamente.

Segundo o Pentágono, novos documentos continuarão sendo publicados gradualmente nas próximas semanas, conforme forem localizados e retirados do sigilo.

As autoridades explicaram que os materiais divulgados envolvem “casos não resolvidos”, ou seja, situações em que o governo americano não conseguiu determinar de forma definitiva a natureza dos fenômenos observados.

O Departamento de Defesa afirmou que a ausência de conclusões pode estar relacionada à falta de dados suficientes e disse que análises do setor privado serão bem-vindas.

Dos 162 arquivos divulgados, 108 contêm trechos censurados. Segundo o Pentágono, as informações foram ocultadas para proteger identidades de testemunhas, localização de instalações governamentais e detalhes sensíveis de bases militares sem relação direta com os fenômenos investigados.

O governo ressaltou, porém, que nenhuma informação foi censurada para esconder detalhes sobre a natureza dos encontros relatados.

Em fevereiro, Trump havia ordenado que o Pentágono e outras agências federais iniciassem o processo de identificação e divulgação de arquivos relacionados a OVNIs e possível vida extraterrestre.

Apesar do interesse crescente no tema, um relatório oficial divulgado pelo Pentágono em 2024 afirmou que não há evidências de que investigações do governo tenham confirmado a existência de vida extraterrestre.

O próprio Trump já declarou publicamente que não sabe se alienígenas realmente existem.

Fonte: CBS

