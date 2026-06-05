Seis corpos são encontrados em vagão de trem no Texas, próximo à fronteira com o México

Polícia de Laredo investiga circunstâncias das mortes em vagão de carga da Union Pacific

Seis pessoas foram encontradas mortas neste domingo dentro de um vagão de carga da empresa ferroviária Union Pacific em Laredo, no Texas, cidade localizada na fronteira com o México.

De acordo com a polícia local, os corpos foram descobertos por um funcionário da ferrovia. As autoridades informaram que o caso segue sob investigação e classificaram a apuração como “ativa e em andamento”.

Até o momento, as vítimas não foram identificadas publicamente, e os investigadores ainda não divulgaram detalhes sobre as possíveis causas das mortes.

Em nota, a Union Pacific afirmou estar “profundamente entristecida com o incidente” e disse colaborar com as autoridades na investigação.

As circunstâncias em que os corpos foram encontrados ainda não foram esclarecidas. No entanto, o forte calor registrado na região pode ter agravado a situação. Segundo a emissora KENS-TV, afiliada da CBS em San Antonio, os termômetros chegaram a 36°C em Laredo na tarde de domingo, mas a sensação térmica dentro do vagão provavelmente ultrapassava os 38°C.

Laredo fica a cerca de 250 quilômetros ao sudoeste de San Antonio e é uma das principais cidades da fronteira sul dos Estados Unidos.

O caso acontece em meio às frequentes preocupações envolvendo o transporte clandestino de migrantes em condições perigosas na região fronteiriça entre Estados Unidos e México.

Fonte: CBS