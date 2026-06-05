Seis corpos são encontrados em vagão de trem no Texas, próximo à fronteira com o México

Seis pessoas foram encontradas mortas neste domingo dentro de um vagão de carga da empresa ferroviária Union Pacific em Laredo, no Texas, cidade localizada na fronteira com o México.
De acordo com a polícia local, os corpos foram descobertos por um funcionário da ferrovia. As autoridades informaram que o caso segue sob investigação e classificaram a apuração como “ativa e em andamento”.
Até o momento, as vítimas não foram identificadas publicamente, e os investigadores ainda não divulgaram detalhes sobre as possíveis causas das mortes.
Em nota, a Union Pacific afirmou estar “profundamente entristecida com o incidente” e disse colaborar com as autoridades na investigação.
As circunstâncias em que os corpos foram encontrados ainda não foram esclarecidas. No entanto, o forte calor registrado na região pode ter agravado a situação. Segundo a emissora KENS-TV, afiliada da CBS em San Antonio, os termômetros chegaram a 36°C em Laredo na tarde de domingo, mas a sensação térmica dentro do vagão provavelmente ultrapassava os 38°C.
Laredo fica a cerca de 250 quilômetros ao sudoeste de San Antonio e é uma das principais cidades da fronteira sul dos Estados Unidos.
O caso acontece em meio às frequentes preocupações envolvendo o transporte clandestino de migrantes em condições perigosas na região fronteiriça entre Estados Unidos e México.
Fonte: CBS