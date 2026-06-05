Recall de chocolates é ampliado nos EUA por risco de contaminação por salmonella

Empresa retira toda a linha de produtos do mercado após FDA identificar lote de tâmaras como possível origem da contaminação

A empresa Spring & Mulberry ampliou o recall de seus chocolates nos Estados Unidos para incluir todas as 12 linhas de produtos da marca, após preocupações relacionadas a uma possível contaminação por salmonella.

O anúncio foi feito na sexta-feira pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e representa a segunda ampliação do recall envolvendo a fabricante sediada na Carolina do Norte, conhecida por adoçar seus chocolates exclusivamente com tâmaras.

Segundo a FDA, uma investigação apontou que um lote específico de tâmaras utilizado na produção dos chocolates é a fonte mais provável da possível contaminação.

“A investigação identificou agora um único lote de ingrediente à base de tâmaras utilizado na produção do chocolate da empresa como a fonte mais provável da contaminação”, informou a agência.

Diante disso, a Spring & Mulberry decidiu recolher todos os produtos fabricados com o lote suspeito.

Anteriormente, o recall afetava oito produtos. Com a nova atualização, todas as 12 variedades de chocolates da empresa passaram a integrar a lista.

Entre os novos sabores incluídos estão Blood Orange, Coffee, Pure Dark e Sea Salt.

Os produtos já afetados anteriormente incluíam os sabores Mint Leaf, Earl Grey, Lavender Rose, Mango Chili, Mixed Berry, Mulberry Fennel, Pecan Date e Pure Dark Minis.

Apesar da ampliação do recall, a FDA informou que todos os produtos analisados apresentaram resultado negativo para salmonella. Até o momento, nenhum caso de doença relacionado aos chocolates foi registrado.

Os produtos foram vendidos online e em lojas parceiras em todo o território americano desde agosto de 2025.

A FDA divulgou dezenas de números de lote afetados, impressos nas embalagens e nos invólucros internos dos produtos.

Consumidores que compraram qualquer item incluído no recall foram orientados a não consumir os chocolates e descartá-los imediatamente.

Para solicitar reembolso, os clientes devem enviar por e-mail uma foto da embalagem mostrando o código do lote afetado.

A salmonella é uma bactéria que pode provocar infecções graves, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, diarreia, náusea, vômito e dores abdominais. Em casos raros, a infecção pode atingir a corrente sanguínea e causar complicações severas, como infecções arteriais, endocardite e artrite.

Fonte: FOX