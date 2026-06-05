Trump diz que juízes da Suprema Corte deveriam ser "leais" ao seu governo em decisões importantes

Presidente voltou a pressionar o Judiciário dos EUA ao comentar julgamento sobre cidadania por nascimento e decisão contra tarifas comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (10) que juízes da Suprema Corte americana deveriam ser “leais” ao seu governo ao analisar temas considerados cruciais para sua administração.

A declaração foi feita em uma publicação na rede Truth Social e representa mais um episódio de pressão pública de Trump sobre o Judiciário do país.

Na mensagem, o republicano citou nominalmente dois ministros da Suprema Corte indicados por ele durante seu primeiro mandato: Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett.

Trump criticou os magistrados pela decisão tomada em fevereiro que limitou sua política tarifária e afirmou que não haveria problema em que juízes demonstrassem lealdade ao presidente que os nomeou.

“Eles têm o dever de fazer a coisa certa, mas é realmente aceitável que sejam leais à pessoa que os nomeou”, escreveu Trump.

Atualmente, a Suprema Corte dos EUA possui maioria conservadora, com seis juízes alinhados ao campo conservador e três liberais. Dos seis conservadores, três foram indicados por Trump.

Disputa sobre cidadania por nascimento

As declarações acontecem enquanto a Suprema Corte analisa a legalidade da ordem executiva assinada por Trump no início de seu segundo mandato, que restringe o direito automático à cidadania americana para filhos de imigrantes em situação irregular ou com vistos temporários.

A medida foi bloqueada por tribunais inferiores, que apontaram possível violação da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, responsável por garantir cidadania a pessoas nascidas em território americano.

No mês passado, Trump compareceu pessoalmente à audiência sobre o caso na Suprema Corte.

Na publicação deste domingo, o presidente afirmou temer uma decisão contrária ao seu governo.

“A Justiça vai decidir contra nós sobre o direito à cidadania por nascimento, tornando-nos o único país do mundo que pratica esse desastre insustentável, inseguro e incrivelmente caro”, escreveu.

Apesar das críticas, Trump afirmou que não busca lealdade pessoal.

“Eu não quero lealdade, mas quero e espero isso pelo nosso país”, acrescentou.

Críticas à decisão sobre tarifas

Trump também voltou a atacar a decisão da Suprema Corte que, em fevereiro, considerou que ele excedeu sua autoridade ao impor tarifas amplas sobre produtos estrangeiros.

Segundo o presidente, a decisão causou prejuízo econômico aos Estados Unidos.

“Foram nomeados por mim e, mesmo assim, prejudicaram tanto o nosso país”, afirmou.

Trump alegou que a decisão teria custado US$ 159 bilhões aos cofres americanos.

No mês passado, o governo anunciou uma ferramenta para reembolsar mais de US$ 166 bilhões relacionados às tarifas implementadas durante a gestão republicana.

Fonte: G1