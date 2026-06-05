Estudo aponta queda de 42% nas viagens de canadenses aos Estados Unidos

Pesquisa baseada em dados de celulares indica forte redução no turismo e nas viagens de negócios em meio a tensões políticas entre os dois países

Os canadenses estão viajando muito menos para os Estados Unidos, segundo um estudo da Universidade de Toronto divulgado recentemente. A pesquisa aponta uma queda de aproximadamente 42% nas visitas de moradores do Canadá a cidades americanas no último ano.

O levantamento utilizou dados de atividade de celulares para rastrear deslocamentos entre os dois países e identificou uma redução muito maior do que a mostrada pelas estatísticas oficiais de fronteira.

De acordo com os pesquisadores, houve “uma queda mediana de aproximadamente 42% nas visitas de canadenses a áreas metropolitanas dos Estados Unidos em comparação ao ano anterior”.

Os dados oficiais mostram uma redução menor: o número de canadenses que retornaram ao país após viagens aos EUA caiu 25% em 2025. Já o fluxo de americanos visitando o Canadá teve queda ainda mais acentuada, de 75%.

Segundo o estudo, Myrtle Beach, na Carolina do Sul, registrou a maior redução, com cerca de 65% menos canadenses visitando a cidade turística. Yuma, no Arizona, teve queda de 62%.

Outras cidades bastante afetadas foram San Francisco e municípios da Flórida, como Miami, Palm Bay e Panama City, todos com redução superior a 50% no número de visitantes canadenses.

Os autores da pesquisa afirmam que o impacto não se limita ao turismo de lazer. Grandes centros econômicos também registraram queda significativa nas viagens corporativas.

“Centros financeiros e tecnológicos como San Francisco e Houston parecem estar sofrendo redução não apenas no turismo, mas também nas viagens de negócios, refletindo mudanças nas preferências de viagem diante das incertezas econômicas dos dois lados da fronteira”, diz o estudo.

A retração acontece em meio ao aumento das tensões políticas e comerciais entre Estados Unidos e Canadá desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump.

Nos últimos meses, parte da população canadense passou a boicotar produtos e viagens aos EUA em reação às tarifas comerciais impostas pelo governo americano, às políticas migratórias mais rígidas e às declarações polêmicas de Trump sobre transformar o Canadá no “51º estado americano”.

No início do ano, líderes do setor de turismo da Flórida chegaram a buscar aproximação com autoridades canadenses para tentar estimular novamente as viagens.

“Estamos fazendo o possível para manter o fluxo de visitantes forte”, afirmou em fevereiro Bryan Griffin, presidente da agência Visit Florida.

Em Las Vegas, hotéis e cassinos lançaram promoções especiais para atrair turistas canadenses de volta. Algumas empresas passaram a oferecer paridade cambial temporária, aceitando o dólar canadense com o mesmo valor do dólar americano até o fim de agosto, apesar da moeda canadense valer menos no mercado.

Fonte: CBS