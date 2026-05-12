Ex-alunos de escolas charter da Geração Z ganham mais que colegas da rede pública, aponta estudo

Pesquisa nacional revela diferenças salariais, maior índice de compra de imóveis e impacto da educação no futuro financeiro dos jovens

Um novo estudo nacional revelou que jovens da Geração Z formados em escolas charter apresentam melhores resultados financeiros do que colegas que estudaram na rede pública tradicional nos Estados Unidos.

O relatório, intitulado “Turning the Tassel: What Gen Z Says About Life After High School Graduation”, foi encomendado pela organização The Agency, Inc. e conduzido pelo instituto Harris Poll. A pesquisa ouviu 5 mil pessoas da Geração Z — nascidas entre 1996 e 2010 — e analisou os desafios enfrentados pelos jovens na década seguinte à conclusão do ensino médio.

Entre os principais resultados está a diferença significativa de renda entre os grupos.

Segundo o estudo, ex-alunos de escolas charter ganham, em média, US$ 22 mil a mais por ano do que jovens formados em escolas públicas tradicionais.

As diferenças são ainda maiores entre estudantes de minorias raciais e étnicas.

Geração Z enfrenta dificuldades financeiras

Apesar de crescerem em um mundo altamente digitalizado, muitos jovens da Geração Z enfrentam dificuldades para alcançar o mesmo nível de estabilidade financeira das gerações anteriores.

De acordo com Debbie Veney, CEO da The Agency, Inc., boa parte dos jovens trabalha em áreas com baixos salários e pouca estabilidade.

“Os jovens têm mais chances de trabalhar em atendimento ao cliente ou no varejo. São empregos que geralmente pagam menos e que também têm maior risco de desaparecer nos próximos anos”, afirmou.

O estudo aponta que a combinação de salários baixos e instabilidade profissional vem reduzindo o poder de compra dos jovens, atrasando marcos importantes da vida adulta, como a compra da casa própria.

Diferença na compra de imóveis

Os dados mostram uma diferença importante também no índice de proprietários de imóveis.

Em nível nacional, 35% dos ex-alunos de escolas charter afirmaram possuir casa própria, contra 25% dos formados na rede pública tradicional.

Na Flórida, essa diferença é ainda maior, segundo a pesquisa.

A corretora de imóveis Claudienne Hibbert afirmou que os impactos vão além das finanças individuais.

“Sabemos o que acontece com a propriedade de imóveis: você tem comunidades mais estáveis, pessoas que se preocupam mais com os vizinhos, com o bairro e com os filhos”, disse.

Diferenças ainda maiores entre minorias

O estudo aponta que jovens negros, latinos, indígenas e asiático-americanos formados em escolas charter ou especializadas têm mais chances de obter diplomas avançados, empregos com salários mais altos e imóveis próprios.

Em alguns casos, segundo Veney, a diferença salarial entre esses grupos chega a US$ 55 mil por ano.

Educação e inteligência artificial

Especialistas afirmam que os resultados mostram a necessidade urgente de adaptar a educação às novas exigências do mercado de trabalho, especialmente em áreas ligadas à tecnologia e inteligência artificial.

“A questão não é se a inteligência artificial vai substituir seu emprego. A questão é se você conseguirá manter seu trabalho sabendo usar IA de forma eficiente”, afirmou Veney.

O relatório conclui com um alerta: sem investimentos mais fortes em educação e preparação profissional desde os primeiros anos escolares, muitos jovens da Geração Z podem continuar enfrentando dificuldades econômicas no futuro.

Fonte: NBC