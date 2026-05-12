Turismo internacional aos EUA cai 14,1% em abril; número de brasileiros também recua

Dados oficiais mostram desaceleração nas viagens internacionais em meio a tensões globais e impacto da guerra no Oriente Médio

O turismo internacional nos Estados Unidos registrou forte queda em abril de 2026, interrompendo os sinais de recuperação observados nos meses anteriores. Segundo dados divulgados pelo Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA (NTTO), o país recebeu 2,6 milhões de visitantes internacionais no período, uma retração de 14,1% em comparação com abril de 2025.

O resultado representa uma reversão após dois meses consecutivos de leve crescimento nas chegadas internacionais. Em fevereiro, o aumento havia sido de 0,8%, enquanto março registrou alta de 3,6%.

A desaceleração afetou praticamente todas as regiões do mundo.

As maiores quedas vieram de:

* Oriente Médio: -30,8%;

* África: -25,8%;

* Europa Ocidental: -20,1%.

Especialistas apontam que a guerra envolvendo o Irã contribuiu para aumentar a instabilidade nas viagens internacionais e reduzir o fluxo de turistas para os Estados Unidos.

Brasileiros também viajaram menos aos EUA

O mercado brasileiro também apresentou retração no envio de turistas aos Estados Unidos.

Em abril de 2026, cerca de 137,6 mil brasileiros viajaram ao país, contra 149,8 mil no mesmo mês de 2025 — queda de 8,1%.

Na comparação com o período pré-pandemia, a redução é ainda maior. Em abril de 2019, os EUA receberam aproximadamente 164 mil turistas brasileiros, o que representa uma queda de 16,1% no volume atual.

Tráfego aéreo global também caiu

Os números do turismo acompanham a redução no movimento aéreo internacional.

Em abril, os embarques internacionais relacionados aos Estados Unidos totalizaram 21,3 milhões de passageiros, recuo de 3,5% em relação ao mesmo período de 2025.

Apesar da queda, o volume ainda ficou levemente acima do registrado antes da pandemia, alcançando 101,3% do nível observado em abril de 2019.

México, Canadá e Reino Unido lideram fluxo

Entre os principais mercados internacionais conectados aos Estados Unidos, o México permaneceu na liderança do fluxo aéreo em abril, com 3,2 milhões de passageiros, embora tenha registrado queda anual de 9,2%.

Na sequência aparecem:

* Canadá: 2,4 milhões;

* Reino Unido: 1,7 milhão;

* República Dominicana: 955 mil;

* Japão: 900 mil passageiros.

Oriente Médio teve pior desempenho

Regionalmente, a Europa movimentou 6,3 milhões de passageiros entre chegadas e partidas nos EUA, leve queda de 1,5% em relação ao ano anterior, mas ainda acima dos níveis pré-pandemia.

Já a Ásia apresentou crescimento de 5,6% na comparação anual, embora continue 9,9% abaixo do movimento registrado em 2019.

O Oriente Médio teve o pior desempenho entre todas as regiões analisadas, com retração de 44,5% no fluxo aéreo internacional ligado aos Estados Unidos.

Fonte: Panrotas