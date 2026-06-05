Starbucks anuncia demissão de 300 funcionários corporativos nos EUA e fechamento de escritórios

Empresa afirma que cortes fazem parte de reestruturação liderada pelo CEO Brian Niccol para reduzir custos e acelerar recuperação da marca

A Starbucks anunciou nesta sexta-feira a demissão de aproximadamente 300 funcionários corporativos nos Estados Unidos e o fechamento de alguns escritórios regionais como parte do processo de reestruturação da companhia.

Segundo a empresa, os cortes não afetarão funcionários das cafeterias. As demissões atingirão principalmente áreas administrativas e de suporte, como marketing, recursos humanos e gestão da cadeia de suprimentos.

A Starbucks informou ainda que, neste momento, funcionários internacionais não serão impactados, embora a companhia também esteja revisando sua estrutura corporativa fora dos Estados Unidos.

Entre os escritórios que serão fechados estão unidades pouco utilizadas em cidades como Atlanta, Dallas e Chicago.

Ao mesmo tempo, a empresa segue expandindo sua presença corporativa em outras regiões. Recentemente, a Starbucks anunciou a abertura de um novo escritório em Nashville, no Tennessee, com previsão de gerar até 2 mil empregos nos próximos cinco anos.

A companhia estima que as mudanças gerarão cerca de US$ 400 milhões em custos de reestruturação, incluindo aproximadamente US$ 120 milhões destinados a indenizações e benefícios para funcionários desligados.

A reestruturação faz parte da estratégia conduzida pelo presidente e CEO Brian Niccol, que assumiu o comando da Starbucks em 2024 com foco em simplificar operações, reduzir custos e recuperar o desempenho da marca.

No ano passado, a empresa já havia demitido cerca de 2 mil funcionários corporativos e fechado centenas de lojas nos Estados Unidos, Canadá e Europa.

Segundo Niccol, a nova estrutura mais enxuta está permitindo que a empresa acelere processos de inovação e tomada de decisões.

Além dos cortes administrativos, a Starbucks também vem investindo na modernização de suas lojas. A empresa pretende reformar mil unidades nos Estados Unidos ainda este ano, apostando em ambientes mais confortáveis e acolhedores para os clientes.

A rede também informou que está contratando mais baristas para melhorar a velocidade de atendimento nos horários de pico.

De acordo com os resultados financeiros mais recentes, os esforços começam a apresentar impacto positivo. Entre janeiro e março deste ano, as vendas nas mesmas lojas da Starbucks nos Estados Unidos cresceram 7%.

Brian Niccol classificou o desempenho como “o ponto de virada” do plano de recuperação da companhia.

“Nosso foco agora é manter esse impulso e transformar os resultados em crescimento consistente e sustentável, mantendo uma estrutura de custos saudável”, afirmou o executivo durante reunião com investidores.

Fonte: ABC