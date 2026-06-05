Turista é acusado de jogar pedra contra foca ameaçada de extinção no Havaí

Homem foi filmado perseguindo animal marinho em Maui; caso pode resultar em pena de prisão

Um turista foi preso no Havaí após ser acusado de jogar uma pedra contra uma foca-monge havaiana, espécie ameaçada de extinção protegida por leis federais dos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA no distrito do Havaí, Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, de 38 anos, foi formalmente acusado de assediar e tentar assediar um animal protegido ao lançar uma grande pedra em direção à cabeça da foca, conhecida como Lani.

O caso aconteceu no dia 5 de maio, na região costeira de Lahaina, na ilha de Maui.

De acordo com os promotores, Lytvynchuk foi filmado caminhando pela praia enquanto observava e acompanhava os movimentos da foca, que empurrava um tronco flutuante próximo à faixa de areia.

Em seguida, segundo as autoridades, ele pegou uma pedra grande e a arremessou diretamente contra o animal.

Testemunhas relataram aos investigadores que a pedra tinha aproximadamente o tamanho de um coco.

A pedra teria passado muito perto do focinho da foca, fazendo com que o animal se levantasse rapidamente da água em reação ao impacto.

As acusações envolvem violações da Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção e da Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos dos Estados Unidos.

“As espécies únicas e preciosas do Havaí representam a biodiversidade extraordinária das ilhas. Estamos comprometidos em proteger animais vulneráveis como as focas-monge havaianas”, afirmou o procurador federal Ken Sorenson em comunicado.

As focas-monge havaianas estão entre os mamíferos marinhos mais ameaçados do mundo e são protegidas por rígidas leis ambientais federais.

Segundo os promotores, caso seja condenado, Lytvynchuk poderá pegar até um ano de prisão por cada acusação, além de liberdade supervisionada.

Ele foi preso nesta quarta-feira e permanece sob custódia. A primeira audiência do caso está marcada para quinta-feira.

Até o momento, registros judiciais não indicam advogado de defesa para o acusado.

Fonte: ABC

