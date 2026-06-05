Trump Mobile anuncia início do envio de celular dourado quase um ano após lançamento

Empresa ligada a Donald Trump começa distribuição do "T1 Phone" após atrasos e críticas sobre termos de pré-venda

A Trump Mobile anunciou que começará nesta semana o envio do “T1 Phone”, celular dourado lançado pela empresa ligada ao presidente Donald Trump quase um ano após o anúncio oficial do dispositivo.

A confirmação foi feita pela companhia em uma publicação nas redes sociais na quarta-feira.

“O T1 Phone chegou! Aqueles que fizeram a pré-compra receberão um e-mail de atualização. Os aparelhos começam a ser enviados esta semana”, informou a empresa.

O smartphone custa US$ 499 e havia sido apresentado originalmente em junho de 2025 com a promessa de ser produzido nos Estados Unidos.

No entanto, o lançamento enfrentou atrasos ao longo dos últimos meses. A empresa atribuiu parte dos problemas ao shutdown do governo americano ocorrido este ano.

Além dos atrasos, a Trump Mobile também passou a enfrentar questionamentos de consumidores e especialistas após atualizar, em abril, os termos de pré-venda do aparelho.

As novas condições informavam que o depósito antecipado de US$ 100 “não garantia” que o celular seria efetivamente produzido ou disponibilizado para compra.

Segundo os termos divulgados pela empresa, o pagamento da reserva não representava uma compra formal, não criava obrigação contratual e não assegurava estoque reservado para o consumidor.

“A pré-venda fornece apenas uma oportunidade condicional de compra caso a Trump Mobile decida futuramente disponibilizar o aparelho”, diz o texto.

Especialistas em direito do consumidor criticaram a redação adotada pela empresa.

Para Eric Chaffee, professor de direito empresarial da Case Western Reserve University, a linguagem utilizada deixa claro que a companhia tentou evitar qualquer obrigação legal com os consumidores.

“Na prática, as pessoas forneceram um empréstimo sem juros de US$ 100 para a empresa”, afirmou.

O advogado Danny Karon, especialista em fraudes contra consumidores, também criticou os termos de uso e destacou que a empresa não garante o funcionamento do aparelho em todas as regiões ou redes de telefonia móvel.

“As condições favorecem excessivamente a empresa”, declarou.

Apesar das críticas, o CEO da Trump Mobile, Pat O’Brien, afirmou ao jornal USA Today que os aparelhos começarão a ser entregues nas próximas semanas.

Segundo ele, os primeiros modelos do T1 Phone foram montados nos Estados Unidos e utilizam componentes produzidos no país.

Quando o celular foi anunciado em 2025, a empresa afirmava que o aparelho seria totalmente fabricado em território americano. Atualmente, o site da Trump Mobile descreve o produto como desenvolvido com “inovação americana” e com participação de equipes americanas no design e controle de qualidade.

A Trump Mobile não respondeu aos pedidos de comentário sobre as críticas envolvendo a pré-venda do aparelho.

Fonte: CBS

