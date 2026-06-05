EUA não registram casos confirmados de hantavírus enquanto autoridades monitoram possíveis exposições

CDC acompanha 41 pessoas em 16 estados após surto global ligado a navio de cruzeiro

Os Estados Unidos não possuem casos confirmados de hantavírus até a manhã desta sexta-feira, segundo atualização divulgada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A informação traz certo alívio em meio ao surto global da doença, que já deixou três mortos e dez pessoas infectadas em diferentes países.

O anúncio foi feito após uma nova rodada de exames realizados em pacientes monitorados no Centro Médico da Universidade de Nebraska, em Omaha.

De acordo com o CDC, ao menos 41 pessoas em 16 estados americanos seguem sob monitoramento por possível exposição ao vírus.

Metade delas está em isolamento domiciliar, enquanto as demais permanecem sob observação em hospitais localizados em Omaha, Atlanta e Kansas City.

O único americano que havia testado positivo anteriormente foi o médico Stephen Kornfeld, do estado do Oregon, que estava a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.

No entanto, segundo autoridades de saúde, exames posteriores deram negativo três vezes consecutivas, indicando que o primeiro resultado provavelmente foi um falso positivo.

Além disso, Kornfeld não apresentou sintomas desde seu retorno aos Estados Unidos na segunda-feira.

O CDC informou ainda que o médico não possui anticorpos contra o hantavírus, o que reforça a avaliação de que ele provavelmente nunca esteve infectado.

Inicialmente tratado em uma unidade de biocontenção em Nebraska, Kornfeld foi transferido posteriormente para uma área de quarentena comum, junto com outros passageiros do cruzeiro.

Outros dois passageiros seguem sob cuidados médicos no Hospital da Universidade Emory, em Atlanta.

Com a exclusão do caso americano, o número global de infecções caiu para dez casos reportados, dos quais oito foram confirmados laboratorialmente e dois seguem como suspeitos.

As informações foram confirmadas pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo ele, nenhum novo caso foi registrado desde o dia 2 de maio e, até o momento, o risco global permanece considerado baixo.

No Canadá, autoridades de saúde acompanham 36 pessoas em isolamento, incluindo quatro passageiros do navio, mas nenhum apresentou sintomas até agora.

Apesar dos testes negativos recentes, especialistas alertam que alguns pacientes ainda podem desenvolver a doença posteriormente, já que o período de incubação do hantavírus pode chegar a 42 dias.

Por isso, o CDC recomenda que passageiros em quarentena hospitalar permaneçam isolados durante todo o período de observação.

Atualmente, 27 pessoas continuam a bordo do MV Hondius, que segue viagem de retorno para a Holanda. A embarcação deve chegar ao destino na próxima segunda-feira.

Fonte: NBC