Fim da Spirit Airlines pode dificultar viagens econômicas nos EUA neste verão

Alta do combustível, inflação e consolidação do setor pressionam companhias aéreas de baixo custo

O encerramento das operações da Spirit Airlines, uma das principais companhias aéreas de baixo custo dos Estados Unidos, deve impactar diretamente passageiros que dependiam de tarifas mais acessíveis para viajar durante o verão americano.

A empresa encerrou oficialmente suas atividades no dia 3 de maio, após 34 anos de operação, deixando incertezas sobre o futuro das viagens econômicas no país.

Durante audiência no processo de falência da companhia, o advogado da Spirit, Marshall Huebner, pediu desculpas aos clientes que podem não conseguir mais pagar por passagens aéreas.

“Pedimos desculpas especialmente aos americanos que agora podem ficar completamente sem condições de viajar de avião”, afirmou.

O fechamento da Spirit ocorre em meio a uma combinação de fatores que vem pressionando o setor de aviação de baixo custo nos Estados Unidos.

Entre os principais problemas estão o aumento no preço do combustível de aviação, a inflação global e a concorrência cada vez mais agressiva das grandes companhias tradicionais.

O custo do querosene de aviação disparou nas últimas semanas após a guerra envolvendo o Irã afetar o transporte de petróleo no Oriente Médio.

Segundo especialistas, as companhias low-cost enfrentam mais dificuldades para absorver esses aumentos porque dependem quase exclusivamente das tarifas básicas cobradas dos passageiros.

Já empresas maiores, como American Airlines, Delta e United, conseguem compensar custos elevados com programas de fidelidade, assentos premium, viagens corporativas e cobranças adicionais.

Especialistas afirmam que outro fator que reduziu a vantagem das empresas econômicas foi a evolução dos sistemas de preços dinâmicos utilizados pelas grandes companhias.

Hoje, empresas tradicionais conseguem oferecer algumas passagens com preços semelhantes aos das low-cost enquanto continuam lucrando com categorias mais caras dentro do mesmo voo.

“Companhias de baixo custo não podem mais competir apenas sendo as mais baratas. Agora precisam ser as mais inteligentes”, afirmou Shye Gilad, professor da Universidade Georgetown e ex-piloto comercial.

A crise também acelerou a consolidação do setor.

Nos últimos meses, diversas fusões foram concluídas entre companhias aéreas americanas.

A Alaska Airlines finalizou a compra da Hawaiian Airlines em 2024, enquanto a Allegiant confirmou recentemente a aquisição da Sun Country por cerca de US$ 1,5 bilhão.

A própria Spirit chegou a negociar fusões com a Frontier e a JetBlue antes do agravamento de suas perdas financeiras.

Em abril, um grupo que representa companhias aéreas de baixo custo pediu ao governo Trump ajuda emergencial de US$ 2,5 bilhões para enfrentar a alta nos custos operacionais.

O pedido foi rejeitado pelo secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy.

Apesar das dificuldades, algumas empresas ainda tentam ocupar o espaço deixado pela Spirit.

A Frontier Airlines, considerada a companhia mais próxima do modelo ultrabaixo custo da Spirit, já começou a expandir operações em cidades como Orlando, Fort Lauderdale, Las Vegas e Detroit.

Especialistas avaliam, porém, que o setor continuará enfrentando forte pressão financeira nos próximos meses, justamente durante o período de maior movimento turístico nos Estados Unidos.

Fonte: NBC