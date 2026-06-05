Estudo revela quais cursos universitários oferecem maior retorno financeiro a longo prazo nos EUA

Engenharia lidera ganhos, mas até cursos de humanas superam renda de quem não fez faculdade, aponta análise

Com o aumento dos custos universitários e o crescimento das dúvidas sobre o valor de um diploma nos Estados Unidos, um novo estudo revelou quais cursos superiores oferecem o melhor retorno financeiro ao longo da carreira.

A análise foi realizada pela organização educacional sem fins lucrativos Postsecondary Commission e acompanhou cerca de 29 mil estudantes de universidades públicas do Texas que ingressaram em cursos de bacharelado no ano letivo de 2008-2009.

Os pesquisadores analisaram os ganhos acumulados desses estudantes ao longo de 15 anos e compararam com a renda de trabalhadores que nunca frequentaram a faculdade.

O levantamento utilizou uma métrica chamada “ganho líquido acumulado”, que considera:

* salários recebidos após a graduação;

* custos da faculdade, como mensalidades, moradia e alimentação;

* renda que o estudante deixou de ganhar enquanto estava estudando.

Segundo o estudo, os universitários ganharam, em média, US$ 87 mil a mais do que pessoas com apenas diploma de ensino médio, mesmo após descontar todos os custos da educação superior.

Os cursos com maior retorno financeiro foram:

* Engenharia;

* Arquitetura;

* áreas técnicas ligadas à construção e infraestrutura.

Já os cursos de artes liberais e humanas, frequentemente criticados por gerarem salários menores, também apresentaram vantagem financeira. Graduados nessas áreas acumularam cerca de US$ 35 mil a mais do que trabalhadores sem diploma universitário.

Para Michael Itzkowitz, presidente da consultoria educacional HEA Group, os resultados mostram que cursar uma faculdade continua sendo um investimento financeiramente vantajoso.

“Quem busca um diploma de bacharelado — independentemente da área — provavelmente está fazendo um investimento inteligente”, afirmou.

O estudo também analisou programas técnicos e cursos de curta duração.

Entre os cursos de associate degree (equivalente a tecnólogo de dois anos), as áreas de construção civil apresentaram o melhor retorno, com ganhos próximos de US$ 73 mil em dez anos.

Por outro lado, algumas áreas tiveram desempenho negativo financeiramente, incluindo:

* gastronomia;

* logística;

* alguns certificados em tecnologia da informação e ciências sociais.

Segundo os pesquisadores, os resultados podem variar em outros estados americanos devido às diferenças econômicas regionais, mas os dados reforçam que, em geral, a educação superior continua trazendo benefícios econômicos relevantes ao longo da vida profissional.

Fonte: CBS