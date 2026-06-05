Costco faz recall de balanço de varanda após relatos de acidentes e ferimentos

Um balanço de varanda vendido pela Costco está sendo recolhido nos Estados Unidos após consumidores relatarem acidentes causados pelo desprendimento do assento durante o uso. O alerta foi emitido pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC).

A fabricante World Bright International Limited, responsável pelos produtos da marca Agio, anunciou o recall voluntário de mais de 18 mil unidades do modelo “Agio Menlo Woven Patio Swing”, identificado pelo número 1934256.

Segundo o comunicado divulgado em 14 de maio, o assento do balanço pode se soltar da estrutura enquanto uma pessoa está sentada, provocando quedas para trás e risco de ferimentos graves.

A empresa informou ter recebido oito relatos de incidentes envolvendo o defeito. Todos os casos resultaram em lesões, incluindo impactos na cabeça e nos braços.

Os balanços foram vendidos exclusivamente nas lojas físicas da Costco e no site Costco.com entre 1º de fevereiro e 20 de março de 2026. O preço variava entre US$ 549 e US$ 649.

O móvel de área externa possui estrutura metálica preta, cobertura de tecido e assento acolchoado em estilo vime marrom. As dimensões aproximadas são 1,90 metro de altura, 1,80 metro de largura e 1,20 metro de profundidade.

Em aviso enviado aos clientes e publicado no site da Agio Living, a empresa pediu que os consumidores “parem de usar o balanço imediatamente”.

Os proprietários do produto devem entrar em contato com a World Bright International Limited para receber gratuitamente um kit de reparo, que inclui quatro novos ganchos e instruções de instalação.

“Em nome da nossa empresa e da Costco, agradecemos pelo apoio e cooperação, e pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado por este recall”, informou a companhia.

Fonte: ABC