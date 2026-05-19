Sorvetes vendidos em 17 estados dos EUA são recolhidos após risco de fragmentos de metal

Empresa da Califórnia anunciou recall voluntário de diversos sabores por possível contaminação

A fabricante americana Straus Family Creamery anunciou o recall voluntário de alguns lotes de sorvetes orgânicos após a possível presença de fragmentos de metal nos produtos.

A empresa, sediada em Petaluma, na Califórnia, informou que um “pequeno número de lotes” de determinados sabores e tamanhos do sorvete Organic Super Premium Ice Cream pode ter sido contaminado por material metálico.

O comunicado foi divulgado na última quinta-feira e compartilhado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) no dia seguinte.

“A segurança alimentar e a qualidade dos produtos continuam sendo prioridades máximas para a Straus Family Creamery. A empresa está tomando esta medida por excesso de cautela e implementou ações corretivas apropriadas”, informou a companhia.

O recall afeta embalagens de pint (473 ml) e quart (946 ml) de alguns sabores específicos. Entre os produtos impactados estão:

- Vanilla Bean (473 ml) com validade até 23 e 28 de dezembro de 2026

- Strawberry (946 ml e 473 ml) com validade até 24 e 25 de dezembro de 2026

- Cookie Dough (473 ml) com validade até 26 de dezembro de 2026

- Dutch Chocolate (946 ml) com validade até 27 de dezembro de 2026

- Mint Chip (473 ml) com validade até 30 de dezembro de 2026

Os produtos foram distribuídos para lojas em 17 estados americanos: Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Flórida, Geórgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nova Jersey, Oregon, Pensilvânia, Carolina do Sul, Texas, Washington e Wisconsin.

Segundo a empresa, os sorvetes começaram a ser vendidos nas prateleiras em 4 de maio de 2026.

A Straus Family Creamery afirmou que nenhum outro produto da marca está incluído no recall e informou que trabalha junto aos varejistas para retirar os itens afetados das lojas.

Até o momento, não houve relatos de feridos relacionados ao problema.

A empresa orienta os consumidores a descartarem imediatamente os produtos afetados e não consumi-los. Também recomendou que os itens não sejam devolvidos às lojas.

Clientes impactados poderão solicitar um voucher de substituição preenchendo um formulário disponível no site da companhia.

Consumidores que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a Straus Family Creamery pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) ou pelo telefone 707-776-2887, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h (horário do Pacífico).

Fonte: ABC