Feriado de Memorial Day deve bater recorde de viagens nos EUA apesar da alta nos preços

Mesmo com o aumento nos preços das passagens aéreas e da gasolina, cerca de 45 milhões de americanos devem viajar durante o feriado de Memorial Day, segundo estimativa da AAA, associação automobilística dos Estados Unidos.
O número representa um recorde para o período e indica um dos fins de semana mais movimentados do ano nas estradas e aeroportos do país.
Viagens de avião
A expectativa é que cerca de 3,66 milhões de pessoas viajem de avião durante o feriado.
Entre os destinos domésticos mais procurados estão Orlando, Seattle, Nova York, Las Vegas, Miami e San Francisco.
Já os destinos internacionais mais populares incluem Roma, Vancouver, Paris e Londres.
A American Airlines informou que a sexta-feira, 22 de maio, deve ser o dia mais movimentado do feriado nos aeroportos americanos.
A companhia também prevê que este será o verão mais movimentado de sua história, com pico de viagens programado para 17 de julho.
Estradas lotadas
A maior parte dos viajantes deve optar pelas estradas. Segundo a AAA, aproximadamente 39,1 milhões de pessoas viajarão de carro no Memorial Day.
A empresa de análise de tráfego INRIX recomenda que motoristas saiam antes das 11h da manhã na sexta-feira, 22 de maio, para evitar congestionamentos mais intensos, previstos entre 11h e 20h.
Na volta para casa, na segunda-feira, 25 de maio, a recomendação é pegar a estrada antes das 10h. O pior trânsito deve ocorrer entre meio-dia e 17h.
Gasolina mais cara
Apesar do grande volume de viagens, os motoristas enfrentarão preços elevados nos postos de combustível.
Segundo dados da AAA e da GasBuddy, o preço médio nacional da gasolina ultrapassou US$ 4,50 por galão em 10 de maio.
No Memorial Day do ano passado, o valor médio era de US$ 3,17 por galão.
A alta é atribuída, em parte, às tensões e conflitos envolvendo o Irã, que vêm pressionando o mercado internacional de petróleo.
De acordo com a AAA, os preços atuais são os mais altos registrados desde o verão de 2022.
Fonte: ABC