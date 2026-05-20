Feriado de Memorial Day deve bater recorde de viagens nos EUA apesar da alta nos preços

Milhões de americanos devem viajar de carro e avião no fim de semana prolongado

Mesmo com o aumento nos preços das passagens aéreas e da gasolina, cerca de 45 milhões de americanos devem viajar durante o feriado de Memorial Day, segundo estimativa da AAA, associação automobilística dos Estados Unidos.

O número representa um recorde para o período e indica um dos fins de semana mais movimentados do ano nas estradas e aeroportos do país.

Viagens de avião

A expectativa é que cerca de 3,66 milhões de pessoas viajem de avião durante o feriado.

Entre os destinos domésticos mais procurados estão Orlando, Seattle, Nova York, Las Vegas, Miami e San Francisco.

Já os destinos internacionais mais populares incluem Roma, Vancouver, Paris e Londres.

A American Airlines informou que a sexta-feira, 22 de maio, deve ser o dia mais movimentado do feriado nos aeroportos americanos.

A companhia também prevê que este será o verão mais movimentado de sua história, com pico de viagens programado para 17 de julho.

Estradas lotadas

A maior parte dos viajantes deve optar pelas estradas. Segundo a AAA, aproximadamente 39,1 milhões de pessoas viajarão de carro no Memorial Day.

A empresa de análise de tráfego INRIX recomenda que motoristas saiam antes das 11h da manhã na sexta-feira, 22 de maio, para evitar congestionamentos mais intensos, previstos entre 11h e 20h.

Na volta para casa, na segunda-feira, 25 de maio, a recomendação é pegar a estrada antes das 10h. O pior trânsito deve ocorrer entre meio-dia e 17h.

Gasolina mais cara

Apesar do grande volume de viagens, os motoristas enfrentarão preços elevados nos postos de combustível.

Segundo dados da AAA e da GasBuddy, o preço médio nacional da gasolina ultrapassou US$ 4,50 por galão em 10 de maio.

No Memorial Day do ano passado, o valor médio era de US$ 3,17 por galão.

A alta é atribuída, em parte, às tensões e conflitos envolvendo o Irã, que vêm pressionando o mercado internacional de petróleo.

De acordo com a AAA, os preços atuais são os mais altos registrados desde o verão de 2022.

Fonte: ABC

