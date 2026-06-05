Verão nos EUA pode ter caos aéreo com atrasos, cancelamentos e passagens mais caras

Especialistas alertam para temporada turbulenta nos aeroportos americanos em meio à alta demanda e crise no combustível

Viajar de avião nos Estados Unidos durante o verão de 2026 pode se transformar em um grande desafio para milhões de passageiros.

Especialistas alertam para uma combinação de atrasos, cancelamentos, aumento nas tarifas e aeroportos lotados que promete tornar a temporada uma das mais problemáticas dos últimos anos.

Segundo relatório divulgado pela organização de defesa do consumidor U.S. PIRG Education Fund, o índice de voos chegando no horário em 2025 foi o pior desde 2014.

Os dados mostram que um em cada 12 voos chegou ao destino com pelo menos uma hora de atraso, enquanto mais de 100 mil voos foram cancelados no ano passado.

Companhias com mais problemas

O levantamento aponta American Airlines, Frontier e JetBlue como as empresas com maiores índices de cancelamento.

Já Allegiant, Hawaiian Airlines e Southwest registraram os menores números de voos cancelados.

Quando o assunto é pontualidade, Hawaiian, Delta e Southwest lideraram o ranking positivo, enquanto Frontier, JetBlue e American ficaram entre as piores.

O que está causando os problemas

Entre os principais fatores citados estão:

* Falta de controladores de tráfego aéreo

* Eventos climáticos extremos

* Excesso de voos em aeroportos congestionados

* Alta demanda de passageiros

* Escalada no preço do combustível de aviação

Especialistas afirmam que a guerra envolvendo o Irã elevou significativamente os custos do combustível para as companhias aéreas.

Como consequência, empresas estão aumentando tarifas e reduzindo rotas consideradas menos lucrativas.

Segundo o executivo Yuvraj Datta, da empresa de tecnologia de viagens Fareportal, o sistema aéreo americano está “incomumente frágil”.

“O combustível pode representar até 30% do custo operacional de um voo”, explicou.

Aeroportos já reduziram voos

Alguns aeroportos americanos já começaram a limitar operações para tentar reduzir atrasos.

O aeroporto O’Hare, em Chicago, por exemplo, adotou cortes obrigatórios no número de voos.

Especialistas também alertam que tempestades, furacões e outros eventos climáticos típicos do verão podem agravar ainda mais os problemas nos próximos meses.

Dicas para evitar dores de cabeça

Especialistas recomendam que passageiros:

* Prefiram voos entre 6h e 8h da manhã

* Evitem conexões longas e itinerários muito baratos

* Conheçam seus direitos em caso de cancelamento

* Considerem viajar apenas com bagagem essencial

Segundo dados do Departamento de Transportes dos EUA, voos que saem cedo têm 18% mais chances de chegar no horário.

“Os aviões normalmente já estão posicionados no aeroporto para os primeiros voos do dia. Mais tarde, o risco de problemas climáticos e atrasos em cadeia aumenta bastante”, explicou Katy Nastro, especialista em viagens do site Going.com.

Ela também lembrou que passageiros têm direito a reembolso caso o voo seja cancelado e decidam não aceitar remarcação.

Companhias aéreas estimam um verão extremamente movimentado. A United Airlines informou que espera transportar cerca de 53 milhões de passageiros entre junho e agosto — aproximadamente 3 milhões a mais do que no ano passado.

Fonte: CBS