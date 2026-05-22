Pentágono divulga nova leva de arquivos sobre OVNIs com vídeos e relatos inéditos

Documentos incluem gravações militares, objetos misteriosos no céu e depoimento de oficial que ficou "sem palavras" após avistamentos

O Pentágono divulgou nesta sexta-feira uma nova coleção de arquivos relacionados a OVNIs — chamados oficialmente de UAPs (fenômenos anômalos não identificados). Ao todo, foram liberados 64 novos registros, incluindo vídeos, áudios e documentos oficiais.

O material foi publicado após uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump no início deste ano determinando maior transparência sobre investigações envolvendo objetos voadores não identificados.

Entre os arquivos divulgados estão:

* 51 vídeos;

* 7 gravações de áudio;

* 6 documentos em PDF.

As imagens mostram registros captados por aeronaves militares americanas entre 2018 e 2023, principalmente na região do Golfo Pérsico e em áreas monitoradas pelo Comando Central dos EUA.

Um dos vídeos mais comentados aparenta mostrar o momento em que um caça militar derruba um objeto não identificado sobre o Lago Huron, em 2023. O episódio ganhou repercussão mundial após o caso do balão espião chinês que sobrevoou os Estados Unidos naquele mesmo período.

Outro vídeo de 2022 mostra vários objetos esféricos entrando e saindo da água próximos a um submarino militar.

O documento que mais chamou atenção, porém, é o relato de um oficial sênior de inteligência ainda em atividade. Segundo ele, durante uma missão de investigação em um helicóptero militar no fim de 2025, a equipe presenciou uma série de encontros próximos com objetos misteriosos por mais de uma hora.

“No horizonte vimos inúmeras esferas laranjas se movendo em todas as direções diante das montanhas”, escreveu o oficial.

Ele afirma ainda que dois grandes objetos luminosos surgiram próximos ao helicóptero, permanecendo parados ao lado da aeronave.

“Os pilotos e eu ficamos praticamente sem palavras após essas observações”, relatou.

Os arquivos de áudio divulgados também incluem gravações históricas de astronautas das missões Apollo e Mercury comentando objetos vistos no espaço, descritos como “vaga-lumes” e “flocos de neve”. Segundo o Pentágono, análises posteriores da NASA concluíram que os fenômenos eram causados por partículas congeladas refletindo a luz solar.

O novo pacote de documentos foi disponibilizado duas semanas após a primeira leva de arquivos liberados pelo governo americano, que já incluía relatórios do FBI, fotos da NASA e depoimentos de pilotos militares sobre encontros inexplicáveis.

Fonte: CBS