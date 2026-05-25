Marca popular de ração para cães amplia recall após alerta de contaminação por bactéria perigosa

FDA alerta que produtos podem conter listeria, bactéria que oferece risco para animais e humanos

Uma conhecida marca de alimentação natural para cães nos Estados Unidos ampliou o recall de dezenas de produtos após autoridades sanitárias identificarem possível contaminação por *Listeria monocytogenes*, bactéria que pode causar doenças graves e até fatais.

O alerta foi emitido pela FDA, agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, envolvendo produtos da empresa Raaw Energy.

Segundo a agência, o recall afeta alimentos congelados para cães fabricados entre julho e dezembro de 2025, além de um lote específico do produto “Beef and Turkey Medley” com validade para março de 2026.

A contaminação foi identificada após testes laboratoriais detectarem presença da bactéria em algumas amostras.

Produtos foram vendidos em vários estados

Os alimentos eram comercializados em embalagens de 2 e 5 libras, distribuídas pela internet e pontos de retirada em nove estados americanos:

* Nova York;

* Nova Jersey;

* Pensilvânia;

* Connecticut;

* Delaware;

* Massachusetts;

* Maryland;

* New Hampshire;

* Virgínia.

Entre os produtos afetados estão:

* Beef and Chicken;

* Beef and Turkey Medley;

* Chicken Medley;

* Hybrid Dog’s Best Friend;

* entre outros.

Bactéria pode afetar animais e humanos

De acordo com a FDA, a listeria pode ser transmitida tanto pelo consumo do alimento contaminado quanto pelo contato com superfícies e utensílios usados na alimentação dos pets, como:

* potes de comida;

* bancadas;

* colheres e recipientes.

Em humanos, a infecção pode provocar:

* febre;

* vômitos;

* diarreia;

* dores musculares.

Casos graves podem evoluir para meningite, complicações na gravidez e até morte.

Nos animais, a infecção pode ocorrer mesmo sem sintomas aparentes.

Produção foi suspensa

A Raaw Energy informou que interrompeu temporariamente toda a produção de alimentos para cães desde o dia 21 de maio enquanto realiza melhorias sanitárias em suas instalações.

“Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente. Como pequena empresa, estamos comprometidos em corrigir os problemas e garantir os padrões que nossos clientes merecem”, afirmou a empresa em comunicado.

O recall havia sido anunciado inicialmente pela FDA em janeiro, mas agora foi ampliado após novas análises laboratoriais.

Fonte: Fox