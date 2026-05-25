Marca popular de ração para cães amplia recall após alerta de contaminação por bactéria perigosa

Uma conhecida marca de alimentação natural para cães nos Estados Unidos ampliou o recall de dezenas de produtos após autoridades sanitárias identificarem possível contaminação por *Listeria monocytogenes*, bactéria que pode causar doenças graves e até fatais.
O alerta foi emitido pela FDA, agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, envolvendo produtos da empresa Raaw Energy.
Segundo a agência, o recall afeta alimentos congelados para cães fabricados entre julho e dezembro de 2025, além de um lote específico do produto “Beef and Turkey Medley” com validade para março de 2026.
A contaminação foi identificada após testes laboratoriais detectarem presença da bactéria em algumas amostras.
Produtos foram vendidos em vários estados
Os alimentos eram comercializados em embalagens de 2 e 5 libras, distribuídas pela internet e pontos de retirada em nove estados americanos:
* Nova York;
* Nova Jersey;
* Pensilvânia;
* Connecticut;
* Delaware;
* Massachusetts;
* Maryland;
* New Hampshire;
* Virgínia.
Entre os produtos afetados estão:
* Beef and Chicken;
* Beef and Turkey Medley;
* Chicken Medley;
* Hybrid Dog’s Best Friend;
* entre outros.
Bactéria pode afetar animais e humanos
De acordo com a FDA, a listeria pode ser transmitida tanto pelo consumo do alimento contaminado quanto pelo contato com superfícies e utensílios usados na alimentação dos pets, como:
* potes de comida;
* bancadas;
* colheres e recipientes.
Em humanos, a infecção pode provocar:
* febre;
* vômitos;
* diarreia;
* dores musculares.
Casos graves podem evoluir para meningite, complicações na gravidez e até morte.
Nos animais, a infecção pode ocorrer mesmo sem sintomas aparentes.
Produção foi suspensa
A Raaw Energy informou que interrompeu temporariamente toda a produção de alimentos para cães desde o dia 21 de maio enquanto realiza melhorias sanitárias em suas instalações.
“Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente. Como pequena empresa, estamos comprometidos em corrigir os problemas e garantir os padrões que nossos clientes merecem”, afirmou a empresa em comunicado.
O recall havia sido anunciado inicialmente pela FDA em janeiro, mas agora foi ampliado após novas análises laboratoriais.
Fonte: Fox