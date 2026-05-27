Cachorro dispara espingarda e fere mulher em posto de gasolina nos EUA

Polícia de Nebraska investigava tiro em loja de conveniência quando descobriu que o autor do disparo era um cachorro dentro de uma caminhonete

Um caso inusitado chamou a atenção da polícia na cidade de Scottsbluff, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Um cachorro acabou disparando uma espingarda dentro de uma caminhonete e feriu uma mulher no braço em um posto de gasolina com loja de conveniência.

Segundo a emissora local KNOP News 2, o incidente aconteceu pouco depois do meio-dia no estabelecimento Short Stop. A polícia foi acionada após relatos de um disparo de arma de fogo no local.

Ao chegarem, os agentes encontraram uma caminhonete com danos causados pela explosão de um tiro em uma das portas e uma mulher ferida por estilhaços ou projéteis da espingarda.

Durante a investigação, os policiais descobriram que o disparo aconteceu de forma acidental quando o cachorro, que havia permanecido sozinho dentro do veículo, se movimentou no banco traseiro e acabou acionando a arma.

O dono do animal havia entrado na loja de conveniência, enquanto outro passageiro saiu do veículo, mas permaneceu próximo da porta dianteira do lado do passageiro.

De acordo com a polícia, a espingarda estava carregada e armazenada dentro da caminhonete. Em algum momento, o cachorro tocou a arma e provocou o disparo.

A mulher atingida foi socorrida e levada ao hospital. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos graves.

As autoridades lembraram ainda que é ilegal dirigir com uma espingarda carregada dentro do veículo no estado de Nebraska.

Fonte: Extra