Southwest flexibiliza regra para passageiros acima do peso e volta a oferecer assento extra gratuito em alguns voos

Companhia aérea havia sido criticada após exigir compra antecipada de dois assentos para clientes que precisassem de mais espaço

A companhia aérea Southwest Airlines anunciou mudanças em sua política para passageiros considerados “clientes de tamanho maior”, voltando a permitir, em algumas situações, o acesso gratuito a um segundo assento durante o embarque.

A decisão representa um recuo parcial da regra adotada pela empresa em janeiro deste ano, quando a Southwest passou a exigir que passageiros que precisassem de espaço extra comprassem e pagassem antecipadamente por dois assentos.

Com a nova atualização, agentes da companhia poderão disponibilizar gratuitamente um segundo assento no portão de embarque, desde que haja dois lugares consecutivos disponíveis no voo.

Segundo a Southwest, a mudança busca oferecer “uma experiência mais consistente e tranquila” para passageiros que necessitam de espaço adicional.

Caso o voo esteja lotado e não existam dois assentos lado a lado disponíveis, o passageiro poderá ser remarcado para outro voo.

Mesmo com a flexibilização, a empresa continua recomendando que clientes que precisem de mais espaço reservem um segundo assento antecipadamente para evitar problemas no aeroporto.

A companhia também informou que passageiros elegíveis podem solicitar reembolso do assento extra após a viagem, desde que o voo tenha partido com pelo menos um assento vazio e as duas reservas tenham sido feitas na mesma categoria tarifária.

A mudança foi elogiada por especialistas em turismo e por grupos de defesa de pessoas gordas.

A Associação Nacional para o Avanço da Aceitação da Gordura (NAAFA), que havia criticado a política anterior por considerá-la “mais restritiva”, afirmou que a Southwest respondeu à pressão pública.

“É importante reconhecer os passageiros, influenciadores e ativistas que denunciaram o tratamento cruel recente da companhia”, declarou a diretora da entidade, Tigress Osborn.

Pelas regras da Southwest, passageiros que ultrapassam os limites físicos do próprio assento — definidos pelos apoios de braço da poltrona — podem ser obrigados a utilizar um segundo lugar por questões de segurança.

Outras grandes companhias americanas, como Delta, United e American Airlines, também possuem políticas semelhantes, exigindo a compra de assentos extras em determinados casos.

Apesar do recuo, organizações afirmam que o problema ainda não foi totalmente resolvido. A NAAFA alerta que passageiros que não puderem pagar antecipadamente por um segundo assento continuam correndo o risco de serem retirados do voo e remanejados para outra viagem sem garantia de horário.

“Isso ainda pode ser extremamente estressante e humilhante para passageiros gordos”, afirmou Osborn.

Fonte: CBS