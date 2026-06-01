Brasileira morre em grave acidente com ônibus na I-95 na Virgínia

Jovem de 25 anos é lembrada por amigos como uma pessoa "cheia de sonhos" e dona de um "coração gigante"

Uma jovem brasileira de Worcester, em Massachusetts, está entre as cinco pessoas mortas no grave acidente envolvendo um ônibus na Interstate 95, na Virgínia, ocorrido na última sexta-feira (30).

Priscila Mafalda, de 25 anos, estava em uma Chevrolet Suburban quando o veículo foi atingido por um ônibus que, segundo a polícia, não reduziu a velocidade diante do trânsito parado na rodovia, na região de Stafford County.

Além de Priscila, uma família de quatro pessoas de Greenfield, Massachusetts, também morreu na colisão. Outras 44 pessoas ficaram feridas.

O motorista do ônibus, identificado como Jing S. Dong, de Staten Island, em Nova York, foi acusado de duas acusações de homicídio culposo, de acordo com as autoridades.

Amigos e colegas de trabalho descreveram Priscila como uma pessoa extremamente carinhosa, alegre e fácil de amar.

“Perdê-la foi uma dor que eu nunca imaginei sentir. Dói saber que não tivemos tempo suficiente para realizar tudo o que planejamos juntas”, disse a amiga e colega Milene Santos em entrevista à CBS News Boston.

Priscila trabalhava havia cerca de um ano na empresa de limpeza XPro Cleans. A proprietária, Monique Almeida, contou que a jovem tinha muitos planos para o futuro e rapidamente se tornou uma amiga próxima.

“Vou sempre lembrar do sorriso lindo dela, da bondade e da forma como fazia todos se sentirem acolhidos e cuidados. Ela fará muita falta”, afirmou Almeida.

Segundo amigos, Priscila “levava luz por onde passava” e deixava amor em tudo o que fazia.

“A pessoa mais doce e intensa que já conheci. Uma alma iluminada por Deus, com um jeito único de ser”, disse Milene Santos.

As outras vítimas fatais foram identificadas como Dmitri Doncev, de 45 anos, sua esposa Ecterina, de 44, e os filhos Emily, de 13, e Mark, de 7 anos. A família seguia para um casamento na Carolina do Sul no momento do acidente.

Em nota, familiares disseram que “a ausência deles deixa um vazio impossível de preencher”.

A família havia emigrado da Moldávia para os Estados Unidos em 2008. Dmitri trabalhava como enfermeiro no Holyoke Medical Center, enquanto Ecterina era cabeleireira.

A escola das crianças, Providence Christian Academy, afirmou que a família era uma “parte querida da comunidade escolar” e que a perda está sendo sentida profundamente por alunos, professores e funcionários.

Fonte: CBS