Novas imagens de satélite revelam obras na Casa Branca, octógono do UFC e reforma do espelho d’água do Lincoln Memorial

Fotos mostram avanço da construção de salão de festas, estrutura para evento do UFC e pintura azul no Reflecting Pool

Novas imagens de satélite divulgadas pela ABC News e obtidas junto à empresa Vantor revelam o andamento de diversas obras e estruturas montadas em Washington ligadas ao governo do presidente Donald Trump.

Entre os destaques estão a construção de um octógono do UFC na área externa da Casa Branca, as obras do novo salão de festas presidencial e a reforma do tradicional espelho d’água do Lincoln Memorial, que está recebendo uma pintura chamada de “American Flag Blue”.

As imagens mostram que a montagem da arena do UFC começou no mês passado no gramado sul da Casa Branca. O evento de artes marciais mistas, batizado de “UFC Freedom 250”, está programado para acontecer em 14 de junho, data que coincide com o aniversário de Donald Trump e também com o Flag Day, celebrado nos Estados Unidos.

Além do octógono, também é possível ver nas fotos a construção de um palco para um show na área do Ellipse, parque localizado ao sul da Casa Branca.

Outro projeto em destaque é a construção de um novo salão de festas na Casa Branca. Para viabilizar a obra, a Ala Leste (East Wing) começou a ser demolida em outubro de 2025. As imagens de satélite comparam o local antes da demolição, em agosto do ano passado, com o estágio atual da construção.

As fotos também mostram o progresso das reformas no Lincoln Memorial Reflecting Pool, um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital americana. Em abril, Trump anunciou o projeto de revitalização do local, incluindo a aplicação de um revestimento azul no fundo da água, apelidado de “American Flag Blue”.

As novas imagens revelam a diferença entre o espelho d’água em agosto de 2025 e o estado atual das obras registradas na última sexta-feira.

Fonte: ABC