Ford faz recall de quase 420 mil veículos por falha no cinto de segurança

Problema pode impedir funcionamento correto do cinto e aumentar risco de ferimentos em acidentes

A Ford anunciou o recall de quase 420 mil veículos nos Estados Unidos devido a uma falha nos cintos de segurança que pode aumentar o risco de lesões em caso de acidente.

Segundo a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agência responsável pela segurança viária nos EUA, o defeito afeta determinados modelos Ford Expedition e Lincoln fabricados entre 2018 e 2022.

De acordo com o comunicado oficial, os cintos podem travar involuntariamente, impedindo que sejam estendidos ou recolhidos corretamente.

“Cintos de segurança que não retraem ou não se estendem adequadamente podem falhar em proteger os ocupantes como previsto, aumentando o risco de ferimentos em colisões”, informou a NHTSA.

A Ford afirmou às autoridades que já tem conhecimento de pelo menos um caso de ferimento relacionado ao problema.

Os proprietários dos veículos afetados começarão a ser notificados por correspondência a partir de 8 de junho. As concessionárias Ford e Lincoln irão inspecionar os veículos e substituir gratuitamente os mecanismos retratores dos cintos de segurança.

O número oficial deste recall é 26S34.

Além disso, a montadora também emitiu um alerta de “não dirija” (“Do Not Drive”) para outros 4.653 veículos Ford Maverick e Bronco Sport devido a problemas na montagem da suspensão dianteira.

Segundo a empresa, algumas peças podem ter sido instaladas incorretamente na fábrica, o que pode fazer com que o braço de controle da suspensão se desconecte da roda dianteira.

Esse segundo recall afeta alguns modelos Bronco Sport dos anos 2021 a 2026 e Maverick de 2022 a 2026.

A Ford orienta os proprietários desses veículos a não utilizarem os carros até que o reparo seja concluído. As inspeções e correções também serão realizadas gratuitamente pelas concessionárias.

Mais informações podem ser obtidas pelo serviço de atendimento da Ford no telefone 1-866-436-7332. O código deste recall é 26S36.

Fonte: CBS