Justiça determina retirada do nome de Trump do Kennedy Center até 12 de junho

O Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, terá que remover o nome do presidente Donald Trump de sua fachada e materiais oficiais até o próximo dia 12 de junho, após decisão de um juiz federal.

Documentos obtidos pela CBS News mostram que os advogados do local já instruíram funcionários a iniciarem imediatamente a troca do nome “Trump Kennedy Center” de volta para “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts”.

A medida atende a uma ordem do juiz federal Christopher Cooper, que decidiu a favor da deputada democrata Joyce Beatty, de Ohio, integrante do conselho do Kennedy Center. Ela entrou com uma ação contestando tanto a mudança de nome quanto os planos de fechamento do centro cultural por dois anos para reformas.

Na decisão, Cooper afirmou que o conselho excedeu sua autoridade ao alterar oficialmente o nome da instituição sem aprovação do Congresso.

Segundo um memorando interno enviado aos funcionários, assinaturas de e-mail, papéis timbrados, documentos oficiais e toda a sinalização física e digital deverão ser atualizados imediatamente.

A troca inclui também placas internas, externas e até móveis que exibem o nome atual do local.

Apesar de cumprir a ordem judicial, o Kennedy Center afirmou que ainda avalia medidas legais para tentar manter o projeto de revitalização e homenagear Trump.

O centro também informou que segue analisando se manterá os planos de fechar as portas após 5 de julho para iniciar uma ampla reforma estimada em US$ 257 milhões.

A mudança de nome ocorreu em dezembro, quando o conselho do Kennedy Center aprovou o título “The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Poucas horas depois, o site e a fachada do prédio já exibiam o novo nome.

Desde então, artistas cancelaram apresentações no local e dirigentes ligados à instituição deixaram seus cargos em meio à controvérsia.

Fonte: CBS