Cinco pessoas são esfaqueadas na Penn Station, em Nova York; suspeito foi preso

Ataque aconteceu na noite de domingo e, segundo autoridades, nenhuma vítima corre risco de morte

Cinco pessoas foram esfaqueadas na noite de domingo na Penn Station, uma das estações ferroviárias mais movimentadas de Nova York. Segundo fontes ouvidas pela ABC News, o suspeito — um homem na faixa dos 50 anos e em situação de rua — foi preso logo após o ataque.

As autoridades informaram que nenhuma das vítimas sofreu ferimentos com risco de morte. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados oficialmente.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, se pronunciou nas redes sociais após o ocorrido e afirmou que acompanha a situação de perto.

“Meu coração está com todos os feridos, seus familiares e todos que ficaram abalados com essa violência inaceitável”, escreveu o prefeito. “Desejo uma recuperação rápida e completa para todas as vítimas.”

Mamdani também elogiou a rápida atuação da polícia da Amtrak e das equipes de emergência, que conseguiram prender o suspeito e prestar atendimento imediato aos feridos.

Apesar do ataque, as operações ferroviárias não foram interrompidas. Segundo a prefeitura, os serviços da Amtrak continuam funcionando normalmente enquanto as investigações seguem em andamento.

A Penn Station é um dos principais centros de transporte dos Estados Unidos, recebendo diariamente milhares de passageiros que utilizam trens regionais, metrô e conexões interestaduais.

Fonte: ABC