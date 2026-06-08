Cinco pessoas são esfaqueadas na Penn Station, em Nova York; suspeito foi preso

Cinco pessoas foram esfaqueadas na noite de domingo na Penn Station, uma das estações ferroviárias mais movimentadas de Nova York. Segundo fontes ouvidas pela ABC News, o suspeito — um homem na faixa dos 50 anos e em situação de rua — foi preso logo após o ataque.
As autoridades informaram que nenhuma das vítimas sofreu ferimentos com risco de morte. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados oficialmente.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, se pronunciou nas redes sociais após o ocorrido e afirmou que acompanha a situação de perto.
“Meu coração está com todos os feridos, seus familiares e todos que ficaram abalados com essa violência inaceitável”, escreveu o prefeito. “Desejo uma recuperação rápida e completa para todas as vítimas.”
Mamdani também elogiou a rápida atuação da polícia da Amtrak e das equipes de emergência, que conseguiram prender o suspeito e prestar atendimento imediato aos feridos.
Apesar do ataque, as operações ferroviárias não foram interrompidas. Segundo a prefeitura, os serviços da Amtrak continuam funcionando normalmente enquanto as investigações seguem em andamento.
A Penn Station é um dos principais centros de transporte dos Estados Unidos, recebendo diariamente milhares de passageiros que utilizam trens regionais, metrô e conexões interestaduais.
Fonte: ABC