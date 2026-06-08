Juízes federais denunciam ameaças após decisões contra governo Trump

Juízes federais dos Estados Unidos que tomaram decisões contrárias ao governo do presidente Donald Trump estão denunciando uma escalada de ameaças, intimidações e ataques direcionados a eles e suas famílias.

Em entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS News, magistrados afirmaram que o ambiente político se tornou extremamente hostil e perigoso, especialmente após críticas públicas feitas por Trump contra integrantes do Judiciário.

Um dos casos destacados é o do juiz federal John Coughenour, indicado por Ronald Reagan, que bloqueou a tentativa do governo Trump de acabar com o direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos. Após a decisão, ele relatou ter sofrido ameaças de morte, falsas denúncias e até uma ocorrência policial armada em sua residência após alguém afirmar falsamente que ele havia assassinado a própria esposa.

Segundo o magistrado, o volume de ameaças recebidas foi o maior de toda sua carreira de mais de 40 anos no Judiciário.

A reportagem mostra ainda gravações de mensagens violentas enviadas a juízes, incluindo ameaças de assassinato e ataques às famílias dos magistrados.

Dados apresentados indicam que cerca de 400 juízes federais foram alvo de ameaças consideradas sérias no último ano — um aumento de 78% em quatro anos.

A juíza Esther Salas, de Nova Jersey, também participou da reportagem. Em 2020, seu filho Daniel foi assassinado por um homem que se passou por entregador na porta de sua casa. Embora o crime não tenha motivação política, Salas afirmou que o clima atual de ataques ao Judiciário aumenta o risco de novos episódios de violência.

Ela criticou diretamente a retórica política usada contra magistrados e afirmou que líderes públicos estão “brincando de roleta-russa” com a vida dos juízes.

Outro fenômeno investigado pelas autoridades envolve o envio de pizzas não solicitadas para casas de juízes e familiares, em uma forma velada de intimidação para mostrar que criminosos sabem onde eles vivem.

A Casa Branca respondeu afirmando que Trump entende os riscos da violência política por ter sobrevivido a duas tentativas de assassinato. O governo também acusou parte do Judiciário de agir com “desafio descarado” através de decisões consideradas ilegais.

Apesar disso, magistrados entrevistados afirmam que o verdadeiro objetivo dos ataques é enfraquecer a credibilidade dos tribunais e intimidar juízes que atuam contra interesses políticos.

Fonte: CBS