Motorista é preso após perseguição policial terminar em acidente com quatro crianças dentro do carro e bebê arremessado

Polícia do Arkansas afirma que veículo ultrapassou 160 km/h antes de capotar durante fuga

A Polícia Estadual do Arkansas está reforçando alertas sobre os perigos de fugir das autoridades após uma perseguição terminar em um grave acidente envolvendo quatro crianças dentro de um veículo.

Segundo as autoridades, o caso aconteceu no dia 24 de maio, na cidade de Camden, no Arkansas, quando um policial tentou abordar um SUV por uma infração de trânsito. O motorista, identificado como Tyrice Fletcher, de 28 anos, teria ignorado a ordem de parada e iniciado uma fuga em alta velocidade.

De acordo com a polícia, o veículo chegou a ultrapassar 100 milhas por hora — cerca de 160 km/h — enquanto trafegava por estradas do condado de Ouachita. Durante a perseguição, o motorista teria feito ultrapassagens perigosas e invadido a pista contrária em diversos momentos.

Imagens da câmera da viatura mostram que os policiais tentaram interromper a fuga utilizando duas vezes a chamada manobra PIT, técnica usada para forçar a parada de veículos em perseguições, mas sem sucesso.

A perseguição terminou quando Fletcher perdeu o controle do SUV em uma curva, saiu da pista, atingiu um poste e capotou. Foi nesse momento que os policiais descobriram que havia quatro crianças dentro do carro.

Segundo as autoridades, uma das crianças chegou a ser arremessada para fora do veículo durante o acidente. Todas foram levadas ao Ouachita County Medical Center e receberam atendimento por ferimentos considerados leves.

O coronel Mike Hagar, da Polícia Estadual do Arkansas, classificou a situação como “comportamento repugnante” e afirmou que motoristas que colocam crianças em risco durante fugas policiais deveriam sofrer punições severas.

“Precisamos condenar esse tipo de comportamento dentro de casa, nas comunidades e nos locais de culto”, afirmou Hagar.

O caso gerou debates sobre perseguições policiais envolvendo crianças e o uso da manobra PIT em situações de risco. Segundo a polícia, os agentes não tinham conhecimento de que havia menores dentro do veículo durante a perseguição.

Fonte: 4029 News