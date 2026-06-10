Honda faz recall de mais de 880 mil veículos por risco de falha na suspensão traseira

Problema pode causar perda de controle do veículo e aumentar risco de acidentes; reparos serão feitos gratuitamente

A Honda anunciou o recall de mais de 880 mil veículos nos Estados Unidos devido a um possível defeito em componentes da suspensão traseira que pode aumentar o risco de acidentes.

Segundo a montadora, o problema afeta determinadas unidades dos modelos:

- Honda Pilot (2016 a 2022)

- Honda Ridgeline (2017 a 2023)

- Honda Passport (2019 a 2023)

- Acura MDX (2014 a 2020)

O recall envolve exatamente 880.514 veículos vendidos em diversos estados americanos, incluindo Nova York, Nova Jersey, Illinois, Michigan, Pensilvânia, Massachusetts e Virgínia.

Defeito pode comprometer estabilidade do veículo

De acordo com a American Honda Motor Co., o problema está relacionado ao subchassi traseiro, que pode sofrer corrosão nos pontos de fixação da suspensão.

Caso a corrosão avance, a suspensão traseira pode falhar, fazendo com que o motorista perca o controle do veículo e aumentando significativamente o risco de colisões ou ferimentos.

A empresa estima que cerca de 1% dos veículos incluídos no recall apresentem o defeito.

Até o momento, a Honda informou que não recebeu relatos de mortes ou feridos relacionados ao problema, nem registros de garantia ligados à falha.

Reparos serão gratuitos

Como solução, concessionárias Honda e Acura irão:

- inspecionar o subchassi traseiro;

- instalar kits de reforço quando necessário;

- reparar ou substituir os componentes afetados sem custo para os proprietários.

As cartas de notificação aos donos dos veículos devem começar a ser enviadas em 7 de julho.

O número oficial da campanha de recall na National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) é 26V367000. Já os códigos internos da Honda para o recall são AOU e AOT.

Os proprietários podem verificar se seus veículos estão incluídos acessando o site da NHTSA a partir de 10 de junho ou entrando em contato com o atendimento da Honda pelo telefone 1-888-234-2138.

Fonte: CBS

