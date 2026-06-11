Onda de calor extrema coloca milhões de americanos em alerta; cidades podem bater recordes históricos

Sensação térmica deve ultrapassar os 40°C em várias regiões dos EUA, enquanto autoridades reforçam medidas de segurança contra o calor

Uma intensa onda de calor acompanhada por altos índices de umidade está colocando milhões de pessoas em alerta nos Estados Unidos. Avisos meteorológicos foram emitidos para regiões da Costa Leste, Meio-Oeste e Costa Oeste, com previsão de temperaturas perigosamente elevadas e possibilidade de quebra de recordes em cidades como Nova York, Washington, D.C., e Raleigh, na Carolina do Norte.

Segundo os meteorologistas, a combinação de calor e umidade fará com que a sensação térmica ultrapasse os 40°C em diversas localidades nos próximos dias.

Temperaturas elevadas em várias regiões

Na Califórnia, cidades da região da Baía de São Francisco, incluindo San Jose, Oakland e Fremont, estão sob alerta de calor nesta quinta-feira, com máximas previstas de até 39°C (103°F).

Já no Vale Central da Califórnia, cidades como Bakersfield e Fresno podem registrar temperaturas de até 41°C (105°F) entre quinta-feira e sábado.

No Meio-Oeste americano, os alertas abrangem áreas de Detroit, South Bend (Indiana) e Cleveland, onde a sensação térmica pode chegar próximo dos 38°C (100°F).

Costa Leste enfrenta calor intenso e risco de recordes

No Nordeste dos Estados Unidos, os avisos de calor cobrem uma extensa faixa que vai de Burlington, em Vermont, até Wilmington, em Delaware.

A previsão indica que a sensação térmica pode atingir:

- 37°C (99°F) em Nova York;

- 39°C (103°F) em Baltimore.

Na sexta-feira, o calor deve se intensificar ainda mais:

- Nova York: 38°C (101°F);

- Filadélfia: 40°C (104°F);

- Washington, D.C.: 39°C (102°F);

- Raleigh, Carolina do Norte: 42°C (107°F).

Meteorologistas alertam que os termômetros podem registrar novos recordes históricos para o período nessas cidades.

Tempestades severas também estão previstas

Além das altas temperaturas, moradores da Costa Leste devem se preparar para tempestades severas durante o final da tarde e a noite de quinta e sexta-feira.

A combinação entre calor intenso e elevada umidade favorece a formação de tempestades com potencial para ventos fortes e chuvas intensas.

Calor extremo é o fenômeno climático mais letal dos EUA

De acordo com a Quinta Avaliação Nacional do Clima, o calor extremo é considerado o evento meteorológico que mais causa mortes nos Estados Unidos.

Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) apontam que cerca de 2 mil pessoas morrem anualmente no país por causas relacionadas às altas temperaturas.

Autoridades reforçam orientações de segurança

Especialistas recomendam:

- manter-se hidratado durante todo o dia;

- evitar bebidas alcoólicas e muito açucaradas;

- usar protetor solar com FPS 15 ou superior;

- reduzir atividades físicas nos horários mais quentes;

procurar ambientes climatizados ou com sombra;

nunca deixar crianças dentro de veículos estacionados.

Pessoas consideradas mais vulneráveis incluem crianças pequenas, idosos, indivíduos com doenças cardíacas ou hipertensão, além de trabalhadores expostos ao calor intenso.

Atenção aos sinais de insolação

Os sintomas mais graves de insolação incluem:

- temperatura corporal acima de 39°C;

- pele quente e avermelhada;

- tontura;

- náusea;

- confusão mental;

- desmaio;

- ausência de suor.

Já os sinais de exaustão pelo calor podem incluir suor excessivo, cãibras, fraqueza, dor de cabeça e pele fria e úmida.

Em situações de emergência, as autoridades orientam ligar para o serviço de resgate, levar a pessoa para um local fresco e iniciar o resfriamento do corpo.

Animais de estimação também precisam de cuidados

Veterinários alertam que cães e gatos também podem sofrer com o calor extremo.

As recomendações incluem manter água fresca disponível, evitar exercícios intensos, não deixar animais dentro de veículos e observar sinais de superaquecimento, como respiração acelerada e excesso de salivação.

Raças de focinho curto, como pugs e bulldogs, além de animais idosos ou com sobrepeso, estão entre os mais suscetíveis aos efeitos das altas temperaturas.

Fonte: ABC