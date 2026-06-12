Brasileiro é acusado de matar dois jovens de forma brutal em Massachusetts

Suspeito teria atirado contra uma das vítimas e usado um forcado e uma pedra para cometer os homicídios; defesa alega legítima defesa

Um brasileiro de 28 anos foi acusado de assassinar dois jovens de forma extremamente violenta na cidade de Fall River, em Massachusetts, após uma discussão que teria começado durante um encontro entre conhecidos.

Segundo as autoridades, Vitor Francisco Gomes, carpinteiro brasileiro, é acusado de matar Pablo Henrique Rocha-Dasilva, de 20 anos, e Eduardo Cardosa DaSilva, de 19, na noite de quarta-feira.

De acordo com informações apresentadas em audiência judicial, o incidente teve início após uma espécie de luta informal entre os envolvidos nas proximidades da residência de Gomes, onde ele vive com a esposa e um filho de 6 anos.

Testemunhas relataram à polícia que Eduardo teria derrubado Gomes durante o confronto. Após o episódio, o suspeito teria insistido em continuar a luta, mas o jovem recusou.

Ataque ocorreu após discussão

Horas depois, uma nova discussão teria ocorrido quando as vítimas tentavam deixar o local em um veículo.

Segundo a promotoria, Gomes disparou três vezes pela janela do lado do motorista, onde Pablo estava sentado.

Eduardo teria fugido para os fundos da residência, mas foi encontrado morto pouco depois. As autoridades afirmam que ele foi baleado e encontrado com um forcado cravado na parte de trás da cabeça.

Após o ataque, o suspeito teria retornado ao veículo, retirado Pablo do carro e o arrastado até a calçada.

A promotoria afirma que Gomes golpeou a vítima com a arma de fogo e, em seguida, utilizou uma pedra retirada da entrada da residência para desferir novos golpes na cabeça do jovem.

Prisão e acusações

A Polícia Estadual de Massachusetts localizou Gomes a cerca de um quarteirão do local do crime. Segundo os investigadores, ele estava coberto de sangue e foi detido após uma breve perseguição a pé.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma arma de fogo e munições em sua posse.

O prefeito de Fall River, Paul Coogan, classificou o caso como “um dos atos de violência mais brutais e perversos” que já presenciou.

Defesa alega legítima defesa

Durante a audiência, Gomes declarou, por meio de um intérprete de português, que agiu em legítima defesa.

Segundo sua versão, ele participava de uma luta semelhante a um “clube da luta” quando a situação saiu do controle. O acusado também alegou que as vítimas chegaram à residência com más intenções e ameaçaram sua família.

A namorada de Eduardo afirmou à imprensa local que o jovem e Gomes eram amigos e costumavam passar tempo juntos em um parque da região.

As autoridades informaram que câmeras de segurança próximas registraram imagens do ocorrido, que continuam sendo analisadas pelos investigadores.

Processo segue em andamento

Gomes se declarou inocente das acusações de homicídio durante a audiência realizada na quinta-feira.

Além das acusações de assassinato, ele também responde por porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munições.

O brasileiro permanece preso sem direito à fiança e deverá voltar ao tribunal em 14 de julho para uma audiência de causa provável.

Fonte: NY Post