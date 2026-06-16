Fórmula infantil orgânica é recolhida após três casos de botulismo em bebês nos EUA

Uma fórmula infantil orgânica em pó está sendo recolhida voluntariamente nos Estados Unidos após três bebês serem diagnosticados com botulismo infantil, uma doença rara e potencialmente fatal causada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum.
O alerta foi divulgado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). Segundo as autoridades, os três bebês afetados consumiram a Nara Organics Powdered Infant Formula antes de serem hospitalizados.
Os casos foram registrados nos estados da Califórnia, Washington e Pensilvânia. De acordo com o FDA, todas as crianças receberam tratamento com sucesso e não houve mortes.
Recall inclui todas as fórmulas à base de leite integral
Embora nenhuma amostra da fórmula tenha testado positivo para a bactéria causadora do botulismo, a fabricante decidiu recolher voluntariamente todos os lotes da versão em pó produzida com leite integral enquanto as investigações continuam.
Os lotes consumidos pelos bebês diagnosticados com a doença são:
- 709125280E14F2
- 709125288E14F2
- 708125174E14F2
Os números podem ser encontrados na parte inferior das embalagens.
A Nara Organics informou que está trabalhando em conjunto com o FDA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e autoridades estaduais para identificar a possível origem dos casos.
Produto era vendido em lojas e online
A fórmula era comercializada em lojas da rede Target nos Estados Unidos, além dos sites Target.com e Nara.com.
Segundo o FDA, o produto não foi distribuído fora do território americano.
Consumidores que adquiriram a fórmula entre maio e junho de 2026 pelo site da fabricante receberão reembolso automático. Quem comprou em outros períodos poderá solicitar o ressarcimento diretamente pela internet. Já os clientes da Target podem devolver o produto nas lojas ou solicitar reembolso pelos canais da empresa.
O que é o botulismo infantil?
O botulismo infantil ocorre quando esporos da bactéria Clostridium botulinum entram no intestino do bebê, onde produzem toxinas que afetam o sistema nervoso.
A doença pode provocar sintomas graves, incluindo:
- Prisão de ventre;
- Dificuldade para se alimentar;
- Pálpebras caídas;
- Fraqueza muscular;
- Choro fraco ou alterado;
- Dificuldade para engolir;
- Problemas respiratórios;
- Fraqueza generalizada.
Em casos mais graves, pode ocorrer parada respiratória, colocando a vida da criança em risco.
Autoridades orientam atenção aos sintomas
O FDA recomenda que pais e responsáveis interrompam imediatamente o uso da fórmula afetada.
Caso um bebê tenha consumido o produto e apresente qualquer um dos sintomas associados ao botulismo infantil, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.
As autoridades seguem investigando os casos para determinar se existe uma ligação direta entre a fórmula e as infecções registradas.
Fonte: CBS