Fórmula infantil orgânica é recolhida após três casos de botulismo em bebês nos EUA

Produto vendido pela Target e pela internet está sendo retirado do mercado após internações em três estados; todos os bebês se recuperaram

Uma fórmula infantil orgânica em pó está sendo recolhida voluntariamente nos Estados Unidos após três bebês serem diagnosticados com botulismo infantil, uma doença rara e potencialmente fatal causada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum.

O alerta foi divulgado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). Segundo as autoridades, os três bebês afetados consumiram a Nara Organics Powdered Infant Formula antes de serem hospitalizados.

Os casos foram registrados nos estados da Califórnia, Washington e Pensilvânia. De acordo com o FDA, todas as crianças receberam tratamento com sucesso e não houve mortes.

Recall inclui todas as fórmulas à base de leite integral

Embora nenhuma amostra da fórmula tenha testado positivo para a bactéria causadora do botulismo, a fabricante decidiu recolher voluntariamente todos os lotes da versão em pó produzida com leite integral enquanto as investigações continuam.

Os lotes consumidos pelos bebês diagnosticados com a doença são:

- 709125280E14F2

- 709125288E14F2

- 708125174E14F2

Os números podem ser encontrados na parte inferior das embalagens.

A Nara Organics informou que está trabalhando em conjunto com o FDA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e autoridades estaduais para identificar a possível origem dos casos.

Produto era vendido em lojas e online

A fórmula era comercializada em lojas da rede Target nos Estados Unidos, além dos sites Target.com e Nara.com.

Segundo o FDA, o produto não foi distribuído fora do território americano.

Consumidores que adquiriram a fórmula entre maio e junho de 2026 pelo site da fabricante receberão reembolso automático. Quem comprou em outros períodos poderá solicitar o ressarcimento diretamente pela internet. Já os clientes da Target podem devolver o produto nas lojas ou solicitar reembolso pelos canais da empresa.

O que é o botulismo infantil?

O botulismo infantil ocorre quando esporos da bactéria Clostridium botulinum entram no intestino do bebê, onde produzem toxinas que afetam o sistema nervoso.

A doença pode provocar sintomas graves, incluindo:

- Prisão de ventre;

- Dificuldade para se alimentar;

- Pálpebras caídas;

- Fraqueza muscular;

- Choro fraco ou alterado;

- Dificuldade para engolir;

- Problemas respiratórios;

- Fraqueza generalizada.

Em casos mais graves, pode ocorrer parada respiratória, colocando a vida da criança em risco.

Autoridades orientam atenção aos sintomas

O FDA recomenda que pais e responsáveis interrompam imediatamente o uso da fórmula afetada.

Caso um bebê tenha consumido o produto e apresente qualquer um dos sintomas associados ao botulismo infantil, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

As autoridades seguem investigando os casos para determinar se existe uma ligação direta entre a fórmula e as infecções registradas.

Fonte: CBS

