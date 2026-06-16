FDA eleva recall de molho Alfredo ao nível máximo de risco por possível contaminação por salmonela

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) elevou para o nível máximo de risco um recall de molho Alfredo distribuído em 41 estados americanos após a identificação de um ingrediente que pode estar contaminado pela bactéria Salmonella.
O produto foi retirado voluntariamente do mercado pela empresa The Coffee Connexion Co. Inc., do Tennessee, em 6 de maio. Segundo o FDA, o molho contém um ingrediente de leite em pó seco que já havia sido recolhido pelo fornecedor devido à suspeita de contaminação.
No dia 4 de junho, a agência classificou oficialmente o caso como um recall Classe I, a categoria mais grave utilizada pelo órgão regulador.
O que significa um recall Classe I?
De acordo com o FDA, um recall Classe I é emitido quando existe uma “probabilidade razoável” de que o uso ou consumo do produto possa causar consequências graves à saúde ou até mesmo a morte.
O recall envolve 913 caixas de molho Alfredo, embaladas em sacos selados de aproximadamente 1,4 kg (3 libras e 7 onças), com 12 unidades por caixa.
O produto afetado possui:
- UPC: 0039954921963
- Número do produto: SSP980713
Os lotes recolhidos incluem diferentes datas de fabricação e validade entre janeiro e abril de 2028.
Distribuição ocorreu em 41 estados
O molho foi distribuído em diversos estados americanos, incluindo Flórida, Califórnia, Texas, Nova York, Massachusetts, Illinois, Geórgia, Pensilvânia e Washington, entre outros.
Até o momento, o FDA informou que o recall permanece em andamento.
A agência não divulgou registros de doenças relacionadas ao consumo do produto até esta última atualização.
O que é a salmonela?
A Salmonella é uma bactéria que pode provocar infecções gastrointestinais, causando sintomas como:
- Diarreia;
- Febre;
- Cólicas e dores abdominais;
- Náuseas e vômitos.
Segundo o FDA, os sintomas geralmente aparecem entre 12 e 72 horas após a infecção.
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alertam que crianças pequenas, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido apresentam maior risco de desenvolver complicações graves.
Investigação continua
A empresa responsável pelo produto ainda não comentou publicamente o caso.
As autoridades recomendam que consumidores e estabelecimentos verifiquem os números dos lotes afetados e descartem ou devolvam os produtos incluídos no recall.
Fonte: ABC