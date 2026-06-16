Aldi vai distribuir caixas-surpresa gratuitas com produtos da marca; veja como participar

Promoção por tempo limitado oferecerá kits temáticos recheados de produtos populares da rede de supermercados

A rede de supermercados Aldi anunciou uma nova promoção inspirada na tendência das chamadas “blind boxes” — caixas-surpresa que revelam seu conteúdo apenas após serem abertas. A ação dará aos consumidores a chance de receber gratuitamente uma seleção de produtos da marca entregue diretamente em casa.

Batizada de Aldi Blind Box, a iniciativa acontecerá entre os dias 22 e 25 de junho, com o lançamento de uma nova caixa temática a cada dia.

Segundo a empresa, as caixas serão preenchidas com alguns dos produtos favoritos dos clientes e poderão ser resgatadas gratuitamente enquanto durarem os estoques.

Quatro temas diferentes

A promoção contará com quatro versões distintas:

- Snack Blind Box (caixa de snacks);

- Fiber Blind Box (caixa com produtos ricos em fibras);

- Protein Blind Box (caixa focada em proteínas);

- Mystery Blind Box (caixa totalmente misteriosa).

A Aldi não revelou exatamente quais produtos estarão em cada kit, mas informou que os consumidores podem esperar uma seleção especial de itens vendidos nas lojas da rede.

Como conseguir uma caixa gratuita

Os interessados deverão acessar o site oficial da promoção todos os dias entre 22 e 25 de junho, sempre ao meio-dia no horário da Costa Leste dos Estados Unidos (12h ET).

O processo funciona da seguinte forma:

1. Acompanhar o perfil @aldiusa no Instagram para descobrir o tema da caixa do dia seguinte;

2. Acessar o site oficial da promoção no horário indicado;

3. Selecionar a caixa disponível naquele dia;

4. Informar os dados de entrega;

5. Receber a Aldi Blind Box gratuitamente em casa.

As caixas serão distribuídas por ordem de solicitação e apenas enquanto houver estoque disponível.

Estratégia aposta no fator surpresa

De acordo com Bridget Kozlowski, diretora de comunicação da Aldi, a campanha foi criada para incentivar os consumidores a conhecerem novos produtos da marca.

“Nossos clientes procuram a Aldi pelo preço, mas também pela descoberta. As pessoas adoram encontrar novidades e compartilhar suas experiências. Como as aberturas de caixas-surpresa estão mais populares do que nunca, esta é nossa forma de ajudar os consumidores a descobrirem ainda mais produtos favoritos”, afirmou.

A ação acompanha a crescente popularidade dos conteúdos de “unboxing” nas redes sociais, nos quais usuários compartilham a experiência de abrir produtos surpresa diante das câmeras.

Fonte: NBC